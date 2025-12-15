Nuevo problema para Deportivo Pereira: SuperSociedades impuso millonaria multa

Deportivo Pereira sigue sumando problemas que sin duda afectarán su operación en la temporada 2026. Este lunes 15 de diciembre se confirmó que la Superintendencia de Sociedades le impuso una millonaria multa a Álvaro de Jesús López Bedoya, representante legal de la institución.

El informe detalla que López Bedoya deberá pagar una cifra de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) por "desatender las órdenes impartidas por esta autoridad. Entre ellas, la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión".

Lea también Crisis en Pereira beneficia a equipo de Portugal: ficharán a referente

Al representante legal de Deportivo Pereira se le castigó por no actuar de acuerdo al estándar de "conducta del buen hombre de negocios y de manera desatenta frente a las directrices de esta Superintendencia y a la ley".





Lea también Pereira podría no jugar el 2026 y ya tiene posible reemplazo

Tras conocerse la sanción, Álvaro de Jesús López Bedoya podrá ejercer el derecho a la defensa mediante los recursos de ley.

“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, explicó Billy Escobar Pérez, superintendente.

El futuro de Deportivo Pereira

Deportivo Pereira tiene en serio riesgo su futuro y participación en la temporada 2026, ya que al no cumplir con los pagos a sus funcionarios y jugadores, podría perder el reconocimiento deportivo.

Adicionalmente, varios jugadores han dejado la institución con el argumento de haber recibido los salarios pactados.

Con el objetivo de mantener la actividad, Deportivo Pereira pretende acogerse a la ley de quiebras.