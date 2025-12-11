Pereira podría no jugar el 2026 y ya tiene posible reemplazo

Para este 2026, la Liga BetPlay y el Fútbol Profesional Colombiano podrían perder a uno de los clubes más tradicionales. Un campeón como el Deportivo Pereira que está al borde de perder su reconocimiento deportivo por la cantidad de dinero que le deben a jugadores, cuerpo técnico y a la administración.

El Ministerio del Deporte ya puso en jaque al Pereira con la suspensión de su reconocimiento deportivo. Al club le dieron diez días para poder estar al día y para salvarse oficialmente. Esta situación se definirá en la Asamblea Extraordinaria de la DIMAYOR, pues, es un tema que se va a tocar para empezar a definir el futuro de la institución.

Con la posibilidad de que no compita a lo largo del 2026 por esta suspensión, los dos equipos descendidos en esta Liga BetPlay 2025 guardan una última esperanza para mantenerse en la primera categoría, un escenario complicado, pero que estudiará la DIMAYOR en la asamblea del jueves 11 de diciembre. Envigado y Unión Magdalena se resignan a jugar el Torneo BetPlay.

EL ESCENARIO QUE PROPONE ENVIGADO

Después de que se conociera que la DIMAYOR iba a utilizar diciembre para llevar a cabo la última Asamblea Extraordinaria para definir el formato de una Liga y un Torneo que se jugará en bombas durante el primer semestre por la presencia del Mundial, fue la oportunidad para que Unión Magdalena y Envigado llevaran sus propuestas para tomar la plaza del cuadro ‘Matecaña’.

Por los lados del Envigado, el elenco ‘Naranja’ quiere acabar todas las cartas posibles para no jugar el Torneo BetPlay en el 2026. De acuerdo con Felipe Sierra, el club pretende que se estudie lo siguiente, “en caso de consolidarse la cancelación del reconocimiento deportivo del Pereira, solo haya un descenso para que la Liga no quede con 19 equipos”.

Los envigadeños se sujetan a la tabla del descenso en donde Unión Magdalena quedó último y debería ser el descendido en ese caso. Este es el primer escenario que plantea Envigado, pero no es el único que proponen. Los magdalenenses tampoco se quieren ir de la Liga BetPlay.

UNIÓN MAGDALENA SE SUMA: LA PROPUESTA QUE LE HACE A LA DIMAYOR

La conversación parece ser entre Envigado y Unión Magdalena con propuestas para tomar la plaza del Pereira si se llega a confirmar la suspensión total de su reconocimiento deportivo. El elenco ‘Bananero’ llevará a la Asamblea de la DIMAYOR una propuesta que puede definirse entre lo deportivo para que la Liga BetPlay tenga 20 clubes y que no se dañe el calendario oficial.

Para Unión Magdalena lo más viable es que haya un partido entre los dos clubes descendidos para quedarse con ese puesto que podría dejar el Pereira en caso de que se confirme lo peor para el campeón de la Liga BetPlay en el segundo semestre del 2022.

De analizarse la petición, Envigado y Unión Magdalena jugarían una serie para definir quién se queda en la Liga BetPlay para mantener la competencia con 20 equipos y no con 19. El perdedor descendería. Todo eso se decide el jueves 11 de diciembre en la asamblea.

Si aprueban alguna de las dos propuestas, en caso de que sea la de Envigado, el cuadro antioqueño reemplazaría al Pereira. Si es la del unión Magdalena, se tendrá que definir el reemplazo en una serie de 180 minutos.

Aunque pretenden tener éxito con estas propuestas, ya se sorteó la primera fecha de la Liga BetPlay que sigue contando con el Deportivo Pereira que será local frente a Llaneros. En el Torneo también quedó todo definido y Unión Magdalena recibirá en el Sierra Nevada a Bogotá, mientras que Envigado visitará al Real Cundinamarca.