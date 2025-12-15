Crisis en Pereira beneficia a equipo de Portugal: ficharán a referente

La Liga BetPlay 2025-II contó con varios contratiempos, especialmente con el proyecto deportivo del Deportivo Pereira que acabó el torneo con afugias por la gran cantidad de dinero que le deben a jugadores y funcionarios de la institución. Esto conllevó a jugar con la Sub-20, la suspensión de todas las actividades laborales y una suspensión parcial del reconocimiento deportivo.

Vea también: Tolima se fue de frente contra Teo: “Solo molesta”

El Pereira tiene las horas contadas con la urgencia y necesidad de ponerse al día con todos los valores que le deben a la plantilla. En caso de que eso no suceda, podrían desaparecer. Cúcuta Deportivo ya sufrió lo mismo y regresar a la competencia tomaría tiempo.

Toda esta crisis significó la salida de varios jugadores como Carlos Darwin Quintero, Yúber Quiñones y Samy Merheg. El delantero colombo libanés y que representa a la selección del Líbano se despidió ante esta lamentable gestión y ya tendría su futuro definido.

SPORTING BRAGA FICHARÍA A SAMY MERHEG

Con apenas 19 años, Samy Merheg ya sabe lo que es representar a una selección de mayores. Su capacidad goleadora con el Pereira le dan la mano. Una vez dejó su ciudad, firmó con Jorge Mendes, representante deportivo de grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, James Rodríguez entre otros.

Esta firma fue el factor clave para que los equipos de Europa pusieran sus ojos en Samy Merheg. El primero en interesarse por el delantero colombo libanés fue el Famalicao de la Liga de Portugal. Sin embargo, no es el único pretendiente que tiene el goleador nacido en Pereira, Risaralda.

Le puede interesar: Tolima se juega la historia en la final: la estadística que podría romper

Lo del Famalicao no llegó a darse y a partir de ahí surgieron rumores sobre el posible destino de Samy Merheg. Lo que estaba claro es que no iba a seguir en el Pereira ni tampoco en la Liga BetPlay. Su futuro efectivamente estará ligado a Portugal, pero con el Sporting Braga.

A falta de que se defina la llegada del delantero al conjunto luso, la misión será la de darle al Sporting Braga su primer título en la Primeira Liga. El club solo ha tenido la chance en la temporada 2009-2010.

DETALLES DE LA LLEGADA DE SAMY MERHEG A SPORTING BRAGA

De acuerdo con información de Felipe Sierra, el delantero que representa a la selección del Líbano está a escasos detalles de cerrar su contratación con el Sporting Braga. Se podría confirmar su fichaje para el mercado de invierno que está por abrir en Europa.

Lea también: Millonarios sigue sufriendo con las lesiones: Jugador tuvo que ser intervenido nuevamente

Samy Merheg llegará como agente libre a la institución portuguesa después de rescindir su contrato con el Deportivo Pereira por toda la crisis que se ha generado en el equipo ‘Matecaña’. Aunque el elenco risaraldense no ganará dinero por una transferencia, Merheg firmaría un acuerdo para dejar un porcentaje a su equipo formador.









La idea es que el Pereira tenga un porcentaje permanente en caso de cambios de equipos de Samy Merheg en un futuro. Esa es la manera del delantero de 19 años de agradecer al cuadro pereirano que lo formó como futbolista.