La deuda que tiene Millonarios para el segundo semestre: estadísticas de Bustos

Para nadie es un secreto que Fabián Bustos tendrá un reto bastante importante para el segundo semestre, teniendo en cuenta que tiene que hacer que Millonarios sea protagonista en el torneo local y tratar de buscar la estrella de fin de año, con el objetivo de tener una reconciliación con todos sus seguidores.

Aunque Fabián Bustos no tomó el equipo desde el inicio del primer semestre, el argentino tiene una deuda pendiente con el conjunto azul, pues los números son buenos, pero las eliminaciones de la copa y la liga borran lo logrado por el estratega.

Estadísticas de Fabián Bustos en Millonarios

Desde su llegada al cuadro bogotano, Fabián Bustos ha logrado disputar 26 partidos, dejando como saldo 13 victorias, 7 empates y 6 derrotas, recibiendo un total de 30 goles y marcando 52, además obteniendo 46 puntos de 78 puntos posibles, salvando de una u otra manera el semestre.

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A pesar de que el equipo de Fabián Bustos fue uno de los más goleadores del torneo, lo que más preocupa a todos los seguidores es la zona defensiva, la cual fue la más vulnerable de Millonarios durante los 26 juegos, dejando muy mal parados a los arqueros y defensas en el equipo azul.

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Por lo sucedido en el primer semestre y teniendo clara la zona que Millonarios tiene que reforzar, Fabián Bustos y las directivas comenzaron la búsqueda para hacer la zona defensiva del cuadro azul una de las más fuertes, tratando de dejar atrás lo sucedido en los primeros seis meses del 2026.

Posibles refuerzos de Millonarios para el segundo semestre

Una de las posiciones para las que Millonarios traerá jugadores es en el arco; aunque todavía no se ha oficializado ninguna contratación, se pudo conocer que Javier Burrai (arquero) llegaría al cuadro azul, además de Joan Parra, quien también tendría negociaciones adelantadas con los embajadores.

Otra de las zonas que Fabián Bustos pidió reforzar fue la lateral derecha, donde hasta el momento no hay un nombre en concreto para contratar, a pesar de que han sido varios los jugadores ofrecidos, pero ninguno ha llenado la expectativa de la gerencia deportiva y el cuerpo técnico.