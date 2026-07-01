Millonarios sería vendido por 65 millones de dólares

Millonarios hizo que la Copa Mundial se quedara a un lado con una inesperada noticia que estremeció al Fútbol Profesional Colombiano, sus hinchas y jugadores, ya que el club podría estar cerca de ser vendido.

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La escuadra bogotana se robó todas las miradas luego de que en el programa LaFM Más Fútbol se diera a conocer que habrían llegado un par de ofertas para compras la institución, aunque por el momento no habría nada asegurado y el proceso no se llevaría a cabo necesariamente por alguna crisis que haya internamente.

Millonarios llamó la atención de varios grupos que lo quieren comprar

Millonarios ya se encuentra trabajando en su pretemporada con algunos cambios en la plantilla de jugadores, manteniendo al cuerpo técnico encabezado por Fabián Bustos, pero lo que si podría llegar a cambiar serían los dueños de la institución.

En medio de la pretemporada ha habido un par de "dolores de cabeza" con respecto a la salida de algunos jugadores, la falta de contratación de futbolistas y la renovación de importantes jugadores como lo llegan a ser Falcao y Mackalister Silva.

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Ahora se sumaría el de las ofertas que comienzan a llegar por el club, tal como dieron a conocer los periodistas de LaFM Más Fútbol. Guillermo Arango reveló que habría interés de un fondo peruano, que podría estar relacionado a uno norteamericano, mientras que Juan Felipe Cadavid reveló el nombre del grupo norteamericano.

Guillermo Arango terminó completando la información con la cifra inicial que estaría sobre la mesa y la cual ronda los 65 millones de dólares, una oferta bastante tentadora que, hasta el momento, no ha sido rechazada.

Daniel Ruiz volverá a Millonarios

Fabián Bustos ya confirmó que no quería continuar con Nicolás Giraldo, Jorge Cabezas Hurtado, Diego Novoa y el equipo confirmó de manera oficial sus respectivas salidas.

Ahora se deben empezar a completar los cupos que están quedando libres y uno de los privilegiados sería Daniel Ruiz, el mediocampista de 24 años que terminó con su respectivo contrato de préstamo en el CSKA Moscú de Rusia y volvería a Millonarios.

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Millonarios confirmó partido internacional

En medio de la celebración, Millonarios anunció que el próximo 18 de julio de 2026 disputará un partido amistoso para festejar el aniversario número 80.

Según se informó, el cuadro embajador se medirá con Colo Colo de Chile en duelo que tendrá sede en el estadio El Campín de Bogotá.