Atlético Junior confirmó antes de terminar el 2025 la renovación de Guillermo Paiva y puso fin a semanas de rumores sobre el futuro del delantero paraguayo. El club barranquillero anunció la compra del 60 % de los derechos económicos del atacante y la firma de un nuevo contrato que lo vincula hasta diciembre de 2028, tras hacer efectiva la opción de compra acordada con Olimpia de Paraguay.

Paiva cerró 2025 con 12 goles y siete asistencias en 52 partidos, números que respaldan la intención de Junior de retenerlo y sostener la base del equipo campeón.

La decisión ratifica la apuesta deportiva del ‘Tiburón’ por uno de los jugadores más influyentes en la consecución del título de la Liga II 2025. Paiva, quien llegó al club en enero a pedido del entonces entrenador César Farías, se consolidó con el paso de los partidos pese al escepticismo inicial por su bajo registro goleador en etapas anteriores de su carrera.

Más allá de los números, el paraguayo se convirtió en una pieza clave del funcionamiento ofensivo gracias a su movilidad, juego aéreo, capacidad de asociación y lectura táctica. Su rendimiento fue en ascenso durante los cuadrangulares y la final, donde aportó de manera decisiva al campeonato, salvo por la expulsión sufrida en el segundo partido frente a Deportes Tolima.

Junior asegura continuidad, estabilidad y una base competitiva para la Copa Libertadores: principal objetivo del equipo de Alfredo Arias

Con esta renovación, Junior asegura continuidad, estabilidad y una base competitiva para los retos nacionales e internacionales de las próximas temporadas.

Lea también Cuatro equipos del FPC se frotan las manos ante la posible venta de Jhon Arias

El periodista deportivo paraguayo Wilson González Bronce aseguró que: “Atlas de México envió una oferta importante a Júnior de Barranquilla para contratar a Guillermo Paiva”.