Peirano y Luis Fernando Suárez volverían al FPC: club los tiene en su radar

Continúan las acciones de la presente edición de la Liga BetPlay y un día después de concluir la fecha 11 del certamen anunciaron la salida de otro entrenador, el séptimo de esta temporada en el fútbol colombiano.

Y es que el paraguayo Gustavo Florentín no va más en el banquillo de Jaguares de Córdoba luego de sufrir una nueva derrota, sumándose a la lista donde están Hernán Torres (Millonarios FC), Flabio Torres (Boyacá Chicó), Hubert Bodhert (Alianza FC), Alexis Márquez (Jaguares de Córdoba), Nelson Flórez (Cúcuta Deportivo) y Alberto Gamero (Deportivo Cali).

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Jaguares tiene en su radar a entrenadores top para reemplazar a Florentín

El equipo felino dio a conocer a través de un comunicado que por motivos personales el técnico Gustavo Florentín no seguirá en el cargo, sin embargo, muchos creen que la decisión de su salida fue tomada ante los flojos resultados, más cuando en rueda de prensa el entrenador anunció tras la derrota 2-1 con Medellín que colocaba su puesto a la disposición de las directivas.

Pues bien, lo cierto es que Jaguares no va más con Florentín y ahora busca nuevo estratega, donde algunos nombres que suenan son los de Pablo Peirano (extécnico de Santa Fe), Luis Fernando Suárez, Hubert Bodhert, Mario Sebastián Viera y Martín Alejandro Cardetti, así lo confirmó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports.

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Jaguares va por su tercer entrenador en esta temporada

Recordemos que el técnico Alexis Márquez inició esta temporada como el estratega de Jaguares, quien logró el ascenso a la máxima categoría para este 2026, pero que luego de una seguidilla de malos resultados decidió poner fin a su ciclo y renunciar.

Así las cosas, las directivas del cuadro felino decidieron contratar a Florentín, quien apenas dirigió 6 partidos con un flojo rendimiento de cinco derrotas y apenas un triunfo, números que dejan al club en la casilla 16 de la Liga BetPlay con 10 unidades, muy comprometido en sus aspiraciones por estar en el grupo de los ocho.

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