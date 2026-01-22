Oficial: Santa Fe anunció nuevo defensor central, Repetto lo aprobó

A través de las redes sociales de Independiente Santa Fe, el equipo rojo de la capital del país anunció la incorporación del zaguero central colombiano Juan Sebastián Quintero, quien llega como agente libre tras jugar recientemente en el Deportivo Pereira.

El defensor caleño de 30 años, caracterizado por su potencia física, llega al equipo de Pablo Repetto para reforzar una posición que el técnico uruguayo tenía en sus prioridades, jugador que según reportes ha firmado con Santa Fe hasta diciembre de este año.

Juan Sebastián Quintero ya tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay

El futbolista de 1.84 centímetros de estatura y que acumula 332 partidos como profesional, se suma a la plantilla del ‘León’ que recientemente se coronó campeón de la Superliga y que en este 2026 tiene un reto importante en la Copa Libertadores.

Quintero refuerza la defensa del equipo rojo de la capital del país, que ya tiene en esa posición a Víctor Moreno, Iván Scarpeta y Emmanuel ‘Turro’ Olivera, recordando que en el radar de Repetto también estaba la opción de fichar al colombiano Brayan Ceballos, quien tenía un valor en el mercado de 1.8 millones de euros y que milita en el New England Revolution de la MLS.

La trayectoria de Juan Sebastián Quintero y su palmarés

El espigado futbolista inició su carrera como futbolista en las divisiones inferiores del Deportivo Cali, club donde logró destacarse y dar el salto al fútbol del Viejo Continente para jugar en el Sporting de Gijón (España), así como también en el balompié brasileño militando en clubes como Fortaleza, Juventude y Vasco da Gama.

Quintero no ha levantado muchos trofeos en su carrera como futbolista profesional, sin embargo, se destaca la Superliga en 2014 y la liga en 2015 jugando para el Deportivo Cali, club donde militó en dos épocas distintas, pero la más larga fue entre 2013 y 2018, recordando que el defensor volvió a vestir la camiseta del cuadro ‘azucarero’ en 2025 antes de jugar en el Deportivo Pereira.