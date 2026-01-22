Rodallega quiere ir al Mundial: confirmó dialogó con Lorenzo

Hugo Rodallega vuelve a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano tras levantar su segundo título con la camiseta de Independiente Santa Fe, agrandando su historia con el club y ganándose cada vez más el corazón de los fanáticos del cuadro 'cardenal'.

El buen rendimiento del goleador, a pesar de su avanzada edad, lo ha llevado a sonar nuevamente en el mercado de fichajes, a convertirse en un referente de jugadores más jóvenes y a ganar voz en el mundo del fútbol, por lo que el mensaje que dio tras levantar el trofeo de la Superliga BetPlay con respecto a su presencia para el Mundial.

Rodallega confiesa que Marmolejo es el mejor arquero del FPC

Santa Fe se convirtió en el máximo campeón de la Superliga BetPlay con un total de cinco campeonatos en su palmarés tras vencer a Junior de Barranquilla en la final de la edición 2026 con un marcador global de 4-1.

Este nuevo título en las vitrinas del cuadro 'cardenal' no se hubiera podido alcanzar sin Hugo Rodallega, quien fue protagonista tras anotar golazos en el partido de ida y vuelta. A sus 40 años, Rodallega sigue dando de qué hablar al confirmar que habría tenido diálogos con el estratega de la Selección Colombia.

Hugo ha destacado con el pasar de los partidos desde que arribó en la temporada 2024, ya se ha coronado campeón en dos ocasiones y para el mundo del fútbol colombiano es una figura indispensable, un claro jugador al que se le podría dar la oportunidad en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo , con quien en algún momento habría entablado diálogos.

“Soy un soñador, sigo con la ilusión intacta, en ningún momento he cerrado la puerta a vestir la camiseta de nuestro país, sin embargo, es algo que lo manejo con calma, con cautela e intento no hablar mucho del tema. Tuve la oportunidad de hablar con Lorenzo y con Amaranto, pero nunca se habló de esa posibilidad, solo se hablaba de mi buen trabajo en Santa Fe”.

¿Cómo le ha ido a Rodallega con Santa Fe?

Hugo Rodallega arribó al equipo a inicios de la temporada 2023 tras su paso por Brasil jugando con la camiseta de Bahía. Desde entonces, como una figura representativa del fútbol colombiano, se convirtió en capitán de la escuadra 'santafereña', habiendo jugado hasta el momento 141 partidos, marcando 60 goles y 12 asistencias en más de 11.000 minutos.







