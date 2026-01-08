Oficial: Wuilker Faríñez fue anunciado en su nuevo equipo para 2026

El naciente equipo llamado Internacional de Bogotá ha dado a conocer la incorporación del arquero venezolano Wuilker Faríñez, quien viene de defender el arco de Águilas Doradas y es bien conocido por su experiencia jugando tanto en Millonarios como en la selección de su país.

El guardameta de 27 años vuelve a la capital del país luego de su destacado paso por el equipo ‘embajador’, ahora siendo refuerzo del conjunto que reemplaza al extinto club de La Equidad, que ya había presentado a jugadores como Larry Vásquez, Facundo Boné, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalasán Suárez, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta y Agustín Irazoque.

Wuilker Faríñez tiene nuevo reto en la Liga BetPlay

Con el objetivo de fortalecer una posición clave en el equipo bogotano, Wuilker Faríñez llega con recorrido y experiencia suficiente para asumir este nuevo reto para su carrera, recordando que el arquero debutó con la Vinotinto en 2016 y desde entonces ha sido habitual en las convocatorias de laselección venezolana, sumando un número importante de partidos y consolidándose como uno de los referentes del arco en su país.

Nacido en Caracas el 15 de febrero de 1998, Faríñez viene de tener buena regularidad defendiendo el arco de Águilas Doradas, conjunto donde siguió demostrando sus grandes habilidades que lo pusieron en algún momento como los arqueros sudamericanos con mayor proyección hacia el futuro.

La trayectoria de Faríñez en el fútbol

Su trayectoria profesional comenzó en el Caracas FC de su país, club en el que rápidamente llamó la atención de otros equipos del continente americano. Posteriormente dio el salto al fútbol colombiano con Millonarios, donde fue protagonista en la obtención de la Superliga de 2018, antes de probar suerte en Europa con el RC Lens de Francia.

Tras su paso por el fútbol francés, donde sufrió una complicada lesión de ligamentos que le impidió tener minutos en cancha y asentarse en el equipo, regresó al balompié venezolano para vestir nuevamente la camiseta del Caracas FC, conjunto que nuevamente dejó en 2025 para jugar en Águilas Doradas.