Once Caldas anunció a su tercer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Once Caldas se sigue armando para la competencia del segundo semestre de 2026, en la que tratará de ser protagonista en la Liga BetPlay y en la Copa BetPlay y además intentará lograr la clasificación a un certamen internacional para la temporada 2027.

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Para conseguir sus objetivos, el equipo de Manizales confirmó este miércoles 8 de julio a su tercer refuerzo. Se trata del mediocampista Juan Pablo Nieto, quien volverá a vestir la camiseta del blanco blanco, tras un largo periplo por Deportes Tolima.

Nieto ya había integrado la nómina de Once Caldas entre 2018 y 2019. Durante este tiempo, el mediocampista disputó 45 partidos, marcó tres goles y registró tres asistencias. Además, fue subcampeón de la Copa BetPlay 2018 que coronó como campeón a Atlético Nacional.

Juan Pablo Nieto llegó al cuadro de Manizales en condición de jugador libre, tras haber terminado y no renovado su vínculo en Deportes Tolima.

El mediocampista firmó contrato por un año hasta junio de 2027.

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Once Caldas ya tiene tres refuerzos

La incorporación de Juan Pablo Nieto se suma a los fichajes de Edwin Torres y Andrés Correa, quienes ya habían sido confirmados como nuevos integrantes de Once Caldas.

¿Cuándo debuta Once Caldas en la Copa BetPlay y en la Liga BetPlay?

Once Caldas comenzará oficialmente la actividad del segundo semestre de 2026 el próximo 21 de julio cuando reciba en el estadio Palogrande de Manizales a Envigado en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

El duelo de vuelta está programado para el 30 de julio en el Polideportivo Sur.

En cuanto a la Liga BetPlay, Once Caldas debutará el 26 de julio enfrentando a Cúcuta Deportivo en condición de local.