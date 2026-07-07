Once Caldas golpeó a Santa Fe: acuerdo total con un defensor que quería Repetto

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

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Uno de esos clubes es Once Caldas que tendrá que llegar a las fases finales para seguir con el buen momento que ha tenido en anteriores años. El cuadro de Manizales le seguirá dando la confianza a Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera como el director técnico y buscará la manera de entrar a los cuadrangulares semifinales.

La relación de la afición y el club no termina siendo la mejor, pues, más allá de la confianza por entrar en las fases finales, el límite de la hinchada parece estar llegando a su final con la necesidad de pelear por el título de la Liga BetPlay. Por esta razón, armar un equipo competitivo será ideal y ya tienen listo a Daniel Londoño.

ONCE CALDAS LE QUITÓ A SANTA FE EL FICHAJE DE DANIEL LONDOÑO

Medellín no iba a contar con el defensor central para este segundo semestre y ahí se abrió la posibilidad de que Daniel Londoño pudiera cambiar de aires. Sonó en Santa Fe como una opción, al igual que rumores con Millonarios y Junior. Sin embargo, será nuevo jugador de Once Caldas.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Daniel Londoño llegó a un acuerdo total para ser nuevo jugador de Once Caldas. El central o lateral izquierdo firmará por un año en condición de cedido con opción de compra. En las próximas horas, el zaguero tendrá que presentarse en Manizales para los exámenes médicos.

Además, Felipe Sierra destacó que nunca hubo ni contactos, ni intereses por parte del Junior en el fichaje de Daniel Londoño. También sonó para Independiente Santa Fe y parecía un hecho que pudiera llegar a Bogotá. Sin embargo, Once Caldas se quedó con el exjugador del Medellín.

Once Caldas se sigue armando en la zaga defensiva después de que anunciaran también el interés en contratar a José Ortiz. El zaguero, que también se fue del Medellín firmará con Atlético Bucaramanga. En su lugar, encontraron a Daniel Londoño, que era pretendido por otros clubes de la Liga BetPlay.

LOS FICHAJES DE ONCE CALDAS PARA EL 2026-II

Además de la llegada de Daniel Londoño en calidad de cedido, Once Caldas también buscó otras alternativas en el mercado de fichajes para cubrir algunas posiciones en la cancha. Por un lado, confirmaron la contratación de Andrés Correa, procedente del Deportivo Cali.

Como uno de los primeros atacantes que tendrá la institución, confirmaron a Edwin Torres. El extremo que pasó por Atlético Nacional, Alianza FC, Operário de Brasil, entre otros llegó a un acuerdo para jugar con el Once Caldas en este segundo semestre.

Otra de las incorporaciones que estaría muy cerca de concretarse sería la de Juan Pablo Nieto. El volante dejó el Deportes Tolima y volvería a vestirse de blanco para jugar con Once Caldas.

LAS BAJAS DE ONCE CALDAS PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

En busca de preparar de la mejor forma este segundo semestre, el club ya arrancó las primeras sesiones de la pretemporada a mediados de junio junto con una base importante similar al plantel del torneo pasado. Hay varias dudas como el futuro de Joan Felipe Parra que llama la atención en Millonarios, pero, también ya hay ausencias definidas.

Once Caldas no tendrá en cuenta a Yeferson Rodallega. De acuerdo con información de Felipe Sierra, el club ya acordó la finalización del préstamo del lateral que tendrá que regresar a Envigado, club que es dueño de sus derechos deportivos.

Hay seis ausencias más en esta pretemporada, y está claro que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán, Luis ‘Niche’ Sánchez e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales.