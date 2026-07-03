Once Caldas buscaría a dos centrales que fueron descartados por el Medellín

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

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Uno de esos clubes es Once Caldas que tendrá que llegar a las fases finales para seguir con el buen momento que ha tenido en anteriores años. El cuadro de Manizales le seguirá dando la confianza a Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera como el director técnico y buscará la manera de entrar a los cuadrangulares semifinales.

Sin embargo, a la afición ya no le sirve que el campeón de Copa Libertadores en el 2004 se meta a las fases finales y no llegue a la final. Varios años de espera han pasado para que Once Caldas regrese a la pelea por el título y la institución ya se ha movido en el mercado de fichajes. Ya concretaron a Andrés Correa y van por dos centrales con paso en el Medellín.

LOS DOS CENTRALES QUE QUIERE ONCE CALDAS

Once Caldas ya cerró la llegada de Andrés Correa, lateral izquierdo que pasó por el Deportivo Cali y no renovó su contrato. Los azucareros querían extenderlo por seis meses, y el jugador aspiraba a un vínculo a largo plazo. Además de reforzar ese costado, la zaga central sería el siguiente paso para el cuadro caldense.

En ese orden de ideas, Once Caldas está buscando a dos jugadores que no seguirán en el Medellín. El primero es José Ortiz que ya terminó su contrato con el ‘Poderoso’ y que está como agente libre en estos momentos. El siguiente es Daniel Londoño que está en el radar de grandes clubes. De acuerdo con Alexis Rodríguez, Londoño podría llegar junto con Juan Pablo Nieto.

Ambas contrataciones podrían ser sencillas, dado que ninguno de los dos continuará en el Medellín. Por el lado de Daniel Londoño, Once Caldas no estaría solo, pues, Santa Fe, Junior, entre otros clubes de la Liga BetPlay también entrarían a negociar.

Aparte de estos dos centrales que seguramente llegarían a Once Caldas, el club de Manizales también cerró la incorporación del extremo que pasó por Nacional y que vendrá de Operário de Brasil, Edwin Torres. Poco a poco, los caldenses se están moviendo para confirmar sus primeras caras nuevas de cara al comienzo de la Liga BetPlay.

LAS BAJAS DE ONCE CALDAS PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

En busca de preparar de la mejor forma este segundo semestre, el club ya arrancó las primeras sesiones de la pretemporada a mediados de junio junto con una base importante similar al plantel del torneo pasado. Hay varias dudas como el futuro de Joan Felipe Parra que llama la atención en Millonarios, pero, también ya hay ausencias definidas.

Once Caldas no tendrá en cuenta a Yeferson Rodallega. De acuerdo con información de Felipe Sierra, el club ya acordó la finalización del préstamo del lateral que tendrá que regresar a Envigado, club que es dueño de sus derechos deportivos.

Hay seis ausencias más en esta pretemporada, y está claro que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán, Luis ‘Niche’ Sánchez e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales.