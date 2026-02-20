Once Caldas anunció inesperada salida en medio de la Liga Betplay

La Liga Betplay sigue dejando sorpresas durante las siete primeras fechas y uno de los actuales protagonistas es Once Caldas, el cual sigue haciendo modificaciones en la plantilla, tanto en nuevas incorporaciones como también en cuanto a salidas.

El equipo comandado por el 'Arriero' Herrera no arrancó del todo bien la temporada deportiva en cuanto a resultados y mantiene un rendimiento bastante irregular. Sin embargo, recientemente dio a conocer la incorporación de Juan Pablo Patiño, pero de igual manera la inesperada salida del futbolista ecuatoriano, Stalin Valencia.

Once Caldas se despide de Stalin Valencia

Once Caldas todavía no termina de convencer del todo a los fanáticos, ya que cuentan con dos victorias, cuatro empates y una derrota, resultados que dejan al equipo con 10 puntos y ubicado precisamente en la séptima casilla.

A pesar de la extensa pretemporada que se llevó a cabo y la reestructuración que ha habido en la plantilla de jugadores con la incorporación de destacadas figuras como Yéferson Rodallega, Jaime Alvarado y Andrés Felipe Roa, quienes se han convertido en las caras nuevas del conjunto de Manizales, el 'Arriero' todavía no ha podido afianzar un equipo que le dé buenos resultados.

La solución para este "trago amargo" sería nada más y nada menos que Juan Pablo Patiño, el lateral izquierdo de 27 años con amplia experiencia en el FPC, pero también a nivel internacional jugando con Nacional de Uruguay.

Aún así, el mismo día en el que se llevó a cabo esta incorporación también se dio a conocer la salida de una de las 'joyas' que tenían en la zona defensiva, Stalin Valencia, de quien se despidieron a través de sus redes sociales, ya que tendría planes en otro club afuera del Fútbol Profesional Colombiano. Todo apunta a que regresaría a su país para reforzar a Emelec.

¿Cómo le fue a Stalin Valencia con Once Caldas?

El paso de Valencia por Once Caldas no fue tan significativo como se esperaba, ya que tras su llegada en 2024 desde el fútbol mexicano con la camiseta de Pumas en 2024, solo pudo disputar 19 partidos para un total de 888 minutos dentro del terreno de juego.