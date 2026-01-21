Once Caldas anunció nueva contratación para 2026

Once Caldas sigue sumando elementos a su plantel para disputar la temporada 2026. Con la Liga BetPlay en pleno desarrollo, después de jugarse la fecha 1, el equipo de Manizales anunció la contratación de un nuevo preparador de arqueros.

Se trata de Edigson 'Prono' Velásquez, quien reemplazará en el cargo a Mario Marín, que salió de Once Caldas para sumarse a la selección de Venezuela.

"Exguardameta colombiano con una destacada trayectoria y alrededor de 500 partidos disputados, Velásquez construyó una carrera de consistencia, liderazgo y disciplina bajo los tres palos. Tras su paso por diferentes instituciones del FPC, se desempeña hoy como formador y entrenador especializado, aportando experiencia, visión y metodología al trabajo con porteros profesionales", explicó Once Caldas.

Fichajes de Once Caldas en 2026

En cuanto al plantel de jugadores, Once Caldas hizo pocas incorporaciones, ya que sumó a su plantel a Jaime Alvarado, Yeferson Rodallega, Andrés Roa y Jader Quiñones.

Por otro lado, de la institución de Manizales salieron Mateo García, Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García y Juan Carlos Díaz.

Once Caldas debutó con victoria

En la primera jornada de la Liga BetPlay, Once Caldas tuvo un brillante debut al derrotar con doblete de Dayro Moreno a Cúcuta Deportivo en condición de visita.

Ahora, el conjunto de Manizales se prepara para recibir a Independiente Santa Fe en la segunda jornada.