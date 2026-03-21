Once Caldas busca el liderato en Colombia contra un envalentonado Millonarios

El Once Caldas buscará este sábado el liderato de la liga colombiana cuando reciba, por la jornada 13, a un envalentonado Millonarios, que viene de golear 3-0 al Atlético Nacional, que ocupa actualmente el primer lugar del Torneo Apertura.

El equipo de Manizales, dirigido por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, es tercero con 23 puntos, a uno del líder, y acumula cinco partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató uno, el último que disputó el miércoles pasada en casa del Atlético Bucaramanga.

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Para este juego, el estratega contará con toda su nómina, que incluye a futbolistas de alto nivel como el portero Joan Parra, el central Jorge Cardona, el mediocentro Robert Mejía, el creativo Luis Sánchez, el extremo Luis Felipe Gómez y el veterano goleador Dayro Moreno, que suma ocho tantos en el campeonato.

Principal novedad del equipo será el regreso del centrocampista David Macalister Silva

Millonarios, por su parte, tuvo un mal inicio de temporada, pero la contratación del estratega argentino Fabián Bustos le ha permitido enderezar el camino y ahora ocupa el noveno lugar de la tabla con 17 puntos, por lo que buscará una victoria que le permita escalar posiciones, pues solo los ocho primeros clasifican a los cuadrangulares semifinales.

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Los capitalinos vienen de golear 3-0 al Atlético Nacional en el clásico colombiano, un juego en el que volvió a destacar el goleador argentino Rodrigo Contreras.

La principal novedad del equipo será el regreso del centrocampista David Macalister Silva, quien se perdió el juego anterior por suspensión y reemplazará al chileno Rodrigo Ureña, que estará ausente por acumulación de amarillas. No estará Leo Castro, ni Mosquera, ni Falcao García.