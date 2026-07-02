En las últimas horas, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, se mencionó la posibilidad de que el defensa central Daniel Rivera llegara a Atlético Nacional de Medellín.



Incluso, se dijo que el club verde y blanco de la capital antioqueña habría realizado una oferta formal por el jugador del Junior de Barranquilla, que supo vestir los colores de Fortaleza FC.

Rivera, vital en el trofeo del Junior

Cabe mencionar que Daniel Rivera fue pieza fundamental en el título que consiguió el Junior en la liga colombiana del primer semestre del año. El bogotano de 27 años fue titular tanto en el partido de ida como en el de vuelta.



El conjunto rojo y blanco, dirigido por Alfredo Arias, precisamente, le ganó la liga a Atlético Nacional. Fue una final, en el global, entretenida de inicio a fin. Hubo varios goles y hasta polémicas arbitrales.

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La marca personal sobre Morelos

Daniel Rivera, en ambos partidos, tuvo una misión clara y esta fue la de neutralizar al centro delantero Alfredo Morelos. El ‘búfalo’ se movía y ahí, justo detrás de él, estaba el central. El objetivo, indicado por Alfredo Arias, se cumplió.



Y volviendo al tema, a la supuesta propuesta que hizo Atlético Nacional por Daniel Rivera, se pudo conocer si el asunto es real o no. De acuerdo con lo mencionado en el programa Clásico Paisa, de este jueves 2 de julio, el conjunto verdolaga, hasta el momento, no ha hecho una oferta formal por el jugador.

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Daniel Rivera, hoy, no está en los planes de Nacional

De esta manera, al menos por el momento, Daniel Rivera no sería fichado por Atlético Nacional de Medellín. El equipo paisa sí quiere contratar a un defensor central, pero el apuntado es Stefan Medina, que tiene pasado en el club y que está en Monterrey de México.