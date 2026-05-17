Once Caldas confirmó 2 salidas tras eliminación en Liga Betplay

Once Caldas dio por finalizada su participación en la Liga Betplay luego de haber caído en la instancia de los cuartos de final ante Junior de Barranquilla en una intensa serie que terminó con un marcador global de 3-2.

El equipo comandado por el Arriero Herrera ilusionó y estuvo bastante cerca de lograr la clasificación, pero al final la fortuna estuvo del lado del equipo de Alfredo Arias, por lo que solamente queda ver a un nuevo campeón desde casa y comenzar a trabajar en la reestructuración de la plantilla de cara al semestre de clausura, en donde ya no contarían con Kevin Cuesta y Déinner Quiñones.

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Once Caldas no renovará a Kevin cuesta y Déinner Quiñones

Una de las llaves más sufridas de los cuartos de final sin duda alguna fue la de Junior de Barranquilla vs Once Caldas, encuentro que llegó al Roberto Meléndez con un 1-0 en el global a favor del 'tiburón' y que terminó con un contundente 3-2 tras una destacada actuación del 'blanco blanco' en condición de visitante.

El 'blanco blanco' no logró darle la vuelta al resultado, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo en el último minuto con un penal a favor de Once Caldas, pero que terminó errando Dayro Moreno. El marcador se inclinó a favor de Alfredo Arias, pero dejó tranquilidad para Hernán Darío Herrera quien confirmó su continuidad en el club.

Ahora se aproxima una nueva edición de la competencia y bajo el mando del 'Arriero' se buscará cumplir con alguno de los dos objetivos del semestre de clausura, pero no antes sin empezar a trabajar en la plantilla de jugadores, ya que hay jugadores con los que no se seguirá contando tras la finalización de su contrato, tal como es el caso de Kevin Cuesta y Déinner Quiñones.

El 'blanco blanco' no llevará a cabo la opción de compra del defensor de 26 años que llegó desde Santa Fe y el extremo de 30 años también termina con su contrato y la renovación no está en los planes del club.

Hernán Darío Herrera se queda en Once Caldas a pesar de la eliminación

El Arriero tomó una contundente decisión y seguirá al mando del equipo de Manizales, al cual dirige desde 2023 y con el que está seguro que puede llegar a hacer grandes cosas.

"Primero que todo me siento orgulloso de mi cuerpo técnico, directivos y jugadores. Soy de pocas palabras, poca comunicación, no me gusta mucho, pero yo me siento tranquilo porque he tratado de hacer lo mejor con el once, nos hemos mantenido muy arriba. A donde va este equipo juega bien, tenemos a varios goleadores, perdimos pocos partidos, pero aún así respeto las opiniones que haya. Estoy tranquilo con mi trabajo, uno no sabe si se tenga de ir del Once algún día, pero tengo la conciencia limpia porque hemos trabajado bien".