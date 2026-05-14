Primera decisión de Hernán Darío Herrera tras la eliminación de Once Caldas ante Junior

Llegaron a su fin de manera oficial los cuartos de final de la Liga Betplay 2026 de apertura y se conocieron a los cuatro mejores equipos que continúan en competencia para enfrentarse en las semifinales del tornero y definir a los finalistas de una nueva edición.

Una de las llaves más sufridas sin duda alguna fue la de Junior de Barranquilla vs Once Caldas, encuentro que llegó al Roberto Meléndez con un 1-0 en el global a favor del 'tiburón' y que terminó con un contundente 3-2 tras una destacada actuación del 'blanco blanco' en condición de visitante y que dejó al Arriero Herrera con una contundente confesión sobre su futuro tras no lograr remontar.

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Hernán Darío Herrera fue claro con su continuidad en Once Caldas

El cruce entre el equipo de Barranquilla y el de Manizales fue uno de los más llamativos de principio a fin, con lluvia de goles en el Estadio Roberto Meléndez, sufrimiento por parte de los hinchas del 'tiburón' y polémica con respecto a decisiones arbitrales, principalmente en el cierre del encuentro.

El equipo comandado por Alfredo Arias llegaba con la ventaja en el marcador global tras la anotación de Paiva en el Estadio Palogrande. Sin embargo, el equipo comandado por el Arriero Herrera llegó a jugarle de igual a igual a pesar de que se encontraba como visitante.

Aún así, el 'blanco blanco' no logró darle la vuelta al resultado, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo en el último minuto con un penal a favor de Once Caldas, pero que terminó errando Dayro Moreno. El resultado terminó con un global del 3-2, pero con tranquilidad para Hernán Darío Herrera por su continuidad en el club, ya que sabe que trabajó bien a lo largo del certamen.

"Primero que todo me siento orgulloso de mi cuerpo técnico, directivos y jugadores. Soy de pocas palabras, poca comunicación, no me gusta mucho, pero yo me siento tranquilo porque he tratado de hacer lo mejor con el once, nos hemos mantenido muy arriba. A donde va este equipo juega bien, tenemos a varios goleadores, perdimos pocos partidos, pero aún así respeto las opiniones que haya. Estoy tranquilo con mi trabajo, uno no sabe si se tenga de ir del Once algún día, pero tengo la conciencia limpia porque hemos trabajado bien".

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Hernán Darío Herrera también reprochó lo canchero de Junior

El encuentro estuvo marcado por emociones, pero también por polémicas que resaltó el Arriero Herrera, principalmente marcadas en el cierre del encuentro, en el cual se decretó el penal tras después de 10 minutos de revisión y molestias por parte de los jugadores de Junior que, según el estratega de Once Caldas, terminaron enfriando a Dayro Moreno.

"Los de Junior son cancheros, 10 minutos se demoró el penal, es la primera vez que esto pasa para cobrar un penal y Dayro termina botando el penal y ahí mismo terminó el juego si revisar qué pasó, si hubo invasión o se adelantó el arquero. Ahí nos ganó, no pudimos hacer nada, pero jugamos los dos partidos de igual a igual, aunque en Manizales no fue penal".

Hernán Darío Herrera confesó que Once Caldas fue superior a Junior

"Hoy me siento orgulloso con mis directivos, con mis jugadores, porque la presentación de hoy son poquitos los equipos que vienen a jugarle de igual a igual a Junior e incluso ser superiores, pero desafortunadamente cometemos dos errores, pero hoy no tengo que reprocharle nada al equipo, hoy se hizo todo, se luchó, se mostró carácter. Junior es un equipo grande, pero hoy fuimos superiores en todo, aunque esto es de ganar".