Junior de Barranquilla y Once Caldas de Manizales empataban 2 goles a 2 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. La ida había quedado 1 a 0 a favor del equipo costeño.



Por ello, el empate eliminaba al equipo dirigido por Hernán Darío Herrera. Sin embargo, al último minuto del compromiso, el juez central, Carlos Betancur, sancionó penal a favor de Once Caldas.

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Dayro no pudo marcar

La falta se marcó tras un empujón sobre el experimentado centro delantero Dayro Mauricio Moreno Galindo. El mismo atacante se paró al frente de la bola para cobrar, pero no tuvo puntería o, mejor, el arquero Mauro Silveira se impuso en el duelo y atajó el remate.



Si el jugador que pasó por el fútbol de México y por el de Argentina hubiera marcado el disparo desde el punto penal, Junior de Barranquilla y Once Caldas de Manizales se hubiesen ido a los mismos penales.

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El video se hizo viral

El video del penal cobrado por el exjugador de Atlético Nacional de Medellín, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.

Tras el cobro del penal, el juez central terminó el partido. Junior de Barranquilla, de esta manera, se mete en las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año y enfrentará a Independiente Santa Fe.

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Palabras del portero

Mauro Silveira, después del juego, habló ante los micrófonos de Win Sports. Hizo referencia al penal, la clasificación del Junior de Barranquilla y al duelo contra Santa Fe. El cardenal, es de resaltar, le ganó al Junior de Barranquilla la Superliga 2026.



“La verdad, muy contento. Un penal, si no es sufrido, no es nuestro. Estoy muerto. En lo personal, atajarle un penal a Dayro es un éxito enorme. Para mí no era penal. Estamos defendiendo un título y lo vamos a defender hasta el último momento. Vamos con esa sangre en el ojo (contra Santa Fe)”, manifestó, sin rodeos.





