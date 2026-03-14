Once Caldas le puso tatequieto a Pasto y lo goleó en Manizales

El estadio Palogrande de Manizales fue el escenario de uno de los partidos más llamativos de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I. Allí, Once Caldas protagonizó una actuación contundente al derrotar 4-2 a Deportivo Pasto, en un duelo directo entre dos equipos que llegaban peleando en la parte alta de la tabla del campeonato colombiano.

La escuadra comandada por el 'Arriero' Herrera hizo valer su condición de local, sumó su cuarta victoria consecutiva en el torneo local y ahora es sólido líder de la Liga Betplay con 22 unidades, un duro golpe para el equipo comandado por Jonathan Risueño.

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Así fue la victoria de Once Caldas sobre Pasto

Desde el inicio, el equipo local salió con intensidad y con la intención de imponer condiciones, lo cual logró de manera tempranera con la anotación de Pipe Gómez sobre los 7 minutos. Once Caldas tomó la iniciativa en el juego, presionando alto y generando peligro por las bandas protagonizó una aténtica lluvia de goles.

El dominio del equipo de Manizales continuó y antes del descanso logró aumentar la diferencia, dejando el marcador 3-0 y dando la impresión de que el partido estaba prácticamente resuelto gracias a las anotaciones de Jorge Cardona y Jefry Zapata.

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La presión alta, la recuperación rápida del balón en la mitad de la cancha y la eficacia en ataque fueron las claves para que Once Caldas construyera una ventaja amplia en la primera mitad y que se continuara extendiendo en el segundo tiempo con el cuarto gol que fue convertido por Dayro Moreno desde el punto penal.

Deportivo Pasto logró reaccionar, pero lo hizo bastante tarde, ya que las dos anotaciones que consiguió gracias al goleador, Andrey Estupiñan, y Gabriel Chávez, fueron justo sobre los últimos 10 minutos del compromiso, lo que dejó el resultado final con un 4-2.

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Próximo partido de Once Caldas en la Liga Betplay

Once Caldas deberá defender el liderato de la Liga Betplay en el marco de la fecha 12 cuando se enfrente a Atlético Bucaramanga. Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Américo Montanini el martes 17 de marzo sobre las 18:20 hora local.