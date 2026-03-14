Medellín confirmó nuevo fichaje: un regreso esperado es realidad

Sin duda alguna, el Deportivo Independiente Medellín celebra la clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores después de superar 2-1 a Juventud las Piedras en la tercera instancia previa de la competencia más importante de Sudamérica. En la Liga BetPlay, la historia no es la misma afuera de los ocho y lejos de ese puntaje ideal de Play-Offs.

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Por su parte, el equipo femenino en tres salidas lleva cuatro puntos producto de una victoria, un empate y una derrota. En estos momentos está en la séptima casilla en zona de clasificación. La cuarta fecha enfrentará a Llaneros en condición de local para sumar otros tres puntos que las dejen afianzadas en la parte alta de la clasificación.

El equipo ‘Poderoso’ quiere llegar a las instancias finales y, en esta ocasión, intentar clasificar a la final, algo que ha sido complejo para la institución en las últimas ediciones de la Liga BetPlay Femenina. Medellín llegó a esa definición del título en el 2019 cuando enfrentó al América de Cali, pero el resultado no fue el mejor. En busca de meterse a la parte alta de la clasificación, confirmaron nuevo fichaje.

MARIANA SASTOQUE REGRESA AL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Medellín femenino ha tenido una negativa historia por la única final que disputó al igual que el equipo masculino que en las últimas finales que jugó no pudo sacar adelante el resultado frente a Pereira, Junior y Santa Fe. Hay que armar proyectos deportivos competitivos y eso lo sabe el cuerpo técnico que espera gritar campeón.

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Por esta razón, Mariana Sastoque regresa al Deportivo Independiente Medellín después de tres años. La lateral derecha estuvo en Nacional como su primer club, luego estuvo en el elenco ‘Poderoso’ y también ha tenido experiencia en la Selección Colombia de Futsal.

Mariana Sastoque fue una de las jugadoras importantes en la temporada del 2023 en un año en el que el Medellín llegó a los cuartos de final e infortunadamente no pudo con Atlético Nacional en esa serie para clasificar a una nueva instancia semifinal.

La lateral derecha fue pieza fundamental en ese año por su aporte en la banda e interiorizando al mediocampo del Medellín. Su experiencia en el Futsal permite que sepa jugar con espacio reducido juntándose con sus compañeras de equipo.

Con este fichaje, Medellín demuestra que la prioridad sigue siendo armar un equipo competitivo para poder llegar a fases finales y por qué no, quedar campeón por primera vez en la historia del club femenino. Esa estrella que no lograron en 2019 sigue siendo un problema para la institución que no ha vuelto a llegar a estas instancias.

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En esta Liga BetPlay Femenina, Medellín arrancó el torneo en condición de visitante enfrentando al Deportivo Cali con un resultado de 3-1 a favor de las actuales campeonas. Luego, superaron 3-0 a Real Santander en Medellín y un empate sin goles con Internacional de Palmira.