Once Caldas se sirgue armando para el 2026; confirman dos nuevos fichajes

Once Caldas sigue sumando refuerzos para potenciar su plantel, a pesar de que la Liga BetPlay-I de 2026 está en pleno desarrollo.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el equipo de Manizales contará con dos nuevos jugadores, que sin duda le brindarán más alternativas al director técnico Hernán Darío 'el arriero' Herrera.

Se trata del defensor central Joaquín Varela y el lateral izquierdo Juan Pablo Patiño.

Varela no había definido su futuro, después de terminar en diciembre de 2025 su contrato en condición de préstamo con Deportivo Cali.

El zaguero regresó a Águilas Doradas, club dueño de sus derechos deportivos, pero no entró en los planes del director técnico Juan David Niño.

A pocos días de que se cierre el mercado de fichajes, se conoció que el defensor uruguayo será nuevo jugador de Once Caldas.

Por otro lado, el conjunto de Manizales volverá a contar con Juan Pablo Patiño, lateral izquierdo que tuvo un buen rendimiento en la temporada 2025 y que fue transferido al Nacional de Uruguay.

Sin embargo, Patiño no pudo lograr el rendimiento deseado en el gigante charrúa, por lo que se llevó a un acuerdo para su regreso a Once Caldas con contrato en condición de préstamo.

Así ha sido el inicio de la temporada 2026 de Once Caldas

Once Caldas ha tenido un aceptable inicio de temporada 2026 en la Liga BetPlay.

A pesar de las críticas que ha recibido el director técnico Hernán Darío 'el arriero' Herrera, el conjunto de Manizales se ubica en la séptima posición del campeonato con 10 puntos, después de dos victorias, cuatro empates y una derrota.