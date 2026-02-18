Liga BetPlay Femenina: programación de la fecha 2 a la 7

Para finalizar la primera fecha de la Liga BetPlay Femenina, Llaneros de Villavicencio enfrentará en condición de local al Deportivo Pasto. Una vez termine ese encuentro, se pensará de una vez en lo que será esa segunda jornada con vibrantes partidos, entre ellos, un Santa Fe vs Atlético Nacional que dará de qué hablar.

A falta de que termine la primera jornada de la Liga Femenina, equipos como Atlético Nacional, Santa Fe y América de Cali han goleado, mientras que Deportivo Cali, Millonarios e Internacional de Palmira también han sumado de a tres. Solo ha habido un empate, que infortunadamente no tuvo goles en un clásico santandereano entre Real Santander vs Atlético Bucaramanga.

Bajo ese panorama, por ahora hay tres líderes con América de Cali, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Cada una tiene tres unidades después de las victorias de 3-0. Así las cosas, todo está listo para que el fin de semana se juegue la segunda fecha que ya tiene fechas y horarios confirmadas por la Dimayor. De hecho, el ente dio a conocer el cronograma hasta la séptima jornada.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 2 A LA 7 EN LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Este miércoles 18 de febrero, a falta de solo un partido para definir la primera jornada en su totalidad, la Dimayor reveló en sus páginas oficiales el calendario oficial hasta la séptima fecha. Así las cosas, de esta manera se jugarán los partidos:

Fecha 2

Sábado 21 de febrero

Internacional de Bogotá vs Millonarios | Estadio Metropolitano de Techo | 5:30 P.M.

Atlético Bucaramanga vs América de Cali | Estadio Américo Montanini | 6:40 P.M.

Miércoles 25 de febrero

Santa Fe vs Atlético Nacional | El Campín | 4:00 P.M.

Sábado 28 de febrero

Fortaleza vs Once Caldas | Estadio Metropolitano de Techo | 4:30 P.M.

Domingo 1 de marzo

Medellín vs Real Santander | Estadio Atanasio Girardot | 3:00 P.M.

Orsomarso vs Deportivo Cali | Estadiuo Raúl Miranda | 3:00 P.M.

Deportivo Pasto vs Internacional de Palmira | Estadio La Libertad | 5:00 P.M.

Junior vs Llaneros | Estadio Romelio Martínez | 5:00 P.M.

Fecha 3

Lunes 9 de marzo

Santa Fe vs Atlético Bucaramanga | Estadio El Campín | 3:00 P.M.

Deportivo Cali vs Internacional de Bogotá | Estadio Deportivo Cali | 3:00 P.M.

Real Santander vs Deportivo Pasto | Estadio Villa Concha | 3:00 P.M.

Atlético Nacional vs Millonarios | Estadio Atanasio Girardot | 8:00 P.M.

Martes 10 de marzo

Once Caldas vs Junior | Estadio Palogrande | 3:00 P.M.

Llaneros vs Fortaleza | Estadio La Esperanza | 3:30 P.M.

Internacional de Palmira vs Medellín | Estadio Francisco Rivera Escobar | 4:00 P.M.

Miércoles 11 de marzo

América de Cali vs Orsomarso | Estadio Pascual Guerrero | 5:00 P.M.

Fecha 4

Domingo 15 de marzo

Orsomarso vs Santa Fe | Estadio Raúl Miranda | 3:00 P.M.

Medellín vs Llaneros | Estadio Atanasio Girardot | 3:00 P.M.

América de Cali vs Atlético Nacional | Estadio Pascual Guerrero | 7:00 P.M.

Lunes 16 de marzo

Fortaleza vs Deportivo Cali | Estadio Metropolitano de Techo | | 3:00 P.M.

Real Santander vs Internacional de Palmira | Estadio Villa Concha | 3:00 P.M.

Junior vs Internacional de Bogotá | Estadio Romelio Martínez | 5:00 P.M.

Martes 17 de marzo

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto | Estadio Américo Montanini | 3:30 P.M.

Millonarios vs Once Caldas | Estadio El Campín | 5:30 P.M.

Fecha 5

Sábado 21 de marzo

Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga | Estadio Atanasio Girardot | 5:00 P.M.

Domingo 22 de marzo

Deportivo Pasto vs Junior | Estadio La Libertad | 3:00 P.M.

Once Caldas vs América de Cali | Estadio Palogrande 3:00 P.M.

Internacional de Palmira vs Millonarios | Estadio Francisco Rivera | 4:00 P.M.

Lunes 23 de marzo

Santa Fe vs Deportivo Cali | Estadio El Campín | 1:00 P.M.

Martes 24 de marzo

Fortaleza vs Real Santander | Estadio Metropolitano de Techo | 5:00 P.M.

Miércoles 25 de marzo

Internacional de Bogotá vs Medellín | Estadio Metropolitano de Techo | 3:00 P.M.

Llaneros vs Orsomarso | Estadio La Esperanza | 3:30 P.M.

Fecha 6

Sábado 28 de marzo

América de Cali vs Santa Fe | Estadio Pascual Guerrero | 5:00 P.M.

Domingo 29 de marzo

Orsomarso vs Fortaleza | Estadio Francisco Rivera | 3:00 P.M.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga | Estadio El Campín | 3:00 P.M.

Deportivo Cali vs Internacional de Palmira | Estadio Deportivo Cali | 4:00 P.M.

Internacional de Bogotá vs Once Caldas | Estadio Metropolitano de Techo | 5:00 P.M.

Lunes 30 de marzo

Real Santander vs Llaneros | Estadio Villa Concha | 3:00 P.M.

Junior vs Atlético Nacional | Estadio Romelio Martínez | 4:00 P.M.

Medellín vs Deportivo Pasto | Estadio Atanasio Girardot | 3:00 P.M.

Fecha 7

Viernes 3 de abril

Fortaleza vs América de Cali | Estadio Metropolitano de Techo | 3:00 P.M.

Domingo 12 de abril

Atlético Nacional vs Real Santander | Estadio Atanasio Girardot | 3:00 P.M.

Atlético Bucaramanga vs Orsomarso | Estadio Américo Montanini | 3:30 P.M.

Llaneros vs Internacional de Palmira | Estadio La Esperanza | 3:30 P.M.

Miércoles 15 de abril

Once Caldas vs Deportivo Cali | Estadio Palogrande | 3:00 P.M.

Junior vs Medellín | Estadio Romelio Martínez | 5:00 P.M.

Domingo 19 de abril

Santa Fe vs Internacional de Bogotá | Estadio El Campín | 5:00 P.M.

Por definir

Deportivo Pasto vs Millonarios | Estadio La Libertad