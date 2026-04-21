Once Caldas venció a Inter y se acercó a la clasificación en la Liga Betplay

La fecha 17 de la Liga Betplay está llegando a su fin y junto con ello se van terminando los cupos para la siguiente etapa de la competencia, en donde Once Caldas sueña con entrar tras la sufrida victoria ante Internacional de Bogotá.

El duelo que se llevó a cabo en el Estadio Palogrande estuvo lleno de dramatismo, dejando un marcador de 2-1 y de paso al equipo comandado por el Arriero Herrera cada vez más cerca de la clasificación.

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Once Caldas sufrió, pero le ganó a Internacional de Bogotá

Cada vez falta menos para que termine el "todos contra todos" y Once Caldas quiere estar sí o sí en la siguiente instancia, lo cual demostró justamente al romper una racha de cinco partidos en los que no conocía la victoria al derrotar a Internacional de Bogotá.

Un duelo directo entre la escuadra de Manizales y la de Bogotá se vivió en el Estadio Palogrande, escenario deportivo que comenzó a cantar goles a partir del minuto 41 cuando el equipo local logró romper el cero e irse arriba en el marcador gracias a Luis Francisco Sánchez.

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Sin embargo, la preocupación del Arriero Herrera volvió a crecer a penas a tres minutos de iniciar con la parte complementaria, ya que el equipo comandado por Ricardo Valiño logró empatar el encuentro gracias a Fabricio Sanguinetti.

Aún así el 'blanco blanco' no se rindió y siguió intentando, logrando desempatar y llevarse los tres puntos de la victoria tras la anotación de Mateo Zuleta sobre los 68 minutos.

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Once Caldas en la tabla de posiciones tras la victoria ante Internacional de Bogotá

El 'blanco blanco' regresó a la victoria en condición de local al vencer a Internacional de Bogotá con un marcador de 2-1, lo que le permitió escalar a la quinta posición y lograr 29 puntos, lo que lo deja bastante cerca de asegurar su clasificación con el "número mágico".