Torneo BetPlay: confirmada la programación de las primeras tres fechas de cuadrangulares

El fútbol del ascenso ya se definió en la fase todos contra todos. Después de las 15 fechas que se disputaron ya todo está listo para que arranque la verdadera historia en busca de definir al primer campeón que podría tener una gran ventaja para ascender a fin de año.

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Ocho clubes lograron sellar el paso a la siguiente instancia y se realizó el domingo 19 de abril el respectivo sorteo para definir los grupos de los cuadrangulares semifinales. Internacional de Palmira y Unión Magdalena quedaron en la parte alta asegurando el punto invisible y ser cabeza del grupo A y del B, respectivamente.

Esta fecha 15 del Torneo BetPlay sirvió para definir a los últimos tres cupos de los ocho primeros para consolidar los cuadrangulares semifinales. Antes de que iniciara la jornada, Internacional de Palmira, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Envigado y Real Cartagena habían clasificado de manera anticipada. Tigres, Bogotá FC y Barranquilla FC entraron a las fases finales.

DEFINIDOS LOS GRUPOS DEL CUADRANGULAR SEMIFINAL

Con estos ocho clubes que esperaban conocer la suerte en las fases finales, este domingo 19 de abril se llevó a cabo el respectivo sorteo de los cuadrangulares semifinales emparejando a cuatro clubes en cada zona. Internacional de Palmira es la cabeza del A y Unión Magdalena del B. Además, ambos clubes tienen la ventaja deportiva en caso de igualar en puntos.

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Bajo ese panorama, Internacional de Palmira es cabeza del Grupo A en el que tendrá que enfrentar al Deportes Quindío, Envigado y Tigres. Mientras que Unión Magdalena es cabeza del Grupo B junto con Real Cartagena, Bogotá FC y Barranquilla FC.

LA PROGRAMACIÓN DE LAS PRIMERAS TRES FECHAS DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES DEL TORNEO BETPLAY

Este lunes 20 de abril, la Dimayor confirmó el fixture completo, pero hacían falta las respectivas fechas y horarios de cada partido. Horas más tarde, el ente que regula este tipo de competencias en Colombia dio a conocer esos detalles que hacían falta para iniciar los cuadrangulares semifinales.

Desde las primeras fechas ya hay partidos que esperan dar de qué hablar con un Deportes Quindío vs Envigado por el Grupo A y un clásico costeño entre Barranquilla vs Real Cartagena. Cada jornada será clave para no perder terreno en la clasificación y para decidir a los dos clubes que disputarán la final.

Con un clásico costeño por fecha en el Grupo B, así las cosas, de esta forma se jugarán los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay en busca de definir al primer campeón que tendría una ventaja para sellar el ascenso a Liga BetPlay en 2027:

Fecha 1

Grupo A | viernes 24 de abril

Tigres vs Internacional de Palmira | 6:10 P.M. | Estadio Metropolitano de Techo

Deportes Quindío vs Envigado | 8:15 P.M. | Estadio Centenario

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Grupo B | lunes 27 de abril

Bogotá vs Unión Magdalena | 5:00 P.M. | Estadio Metropolitano de Techo

Barranquilla vs Real Cartagena | 7:30 P.M. | Estadio Romelio Martínez

Fecha 2

Grupo A | miércoles 29 de abril

Envigado vs Tigres | 3:30 P.M. | Estadio Polideportivo Sur

Internacional de Palmira vs Deportes Quindío | 7:00 P.M. | Estadio Francisco Rivera

Grupo B | sábado 2 de mayo

Real Cartagena vs Bogotá | 6:00 P.M. | Estadio Jaime Morón León

Unión Magdalena vs Barranquilla | 4:00 P.M. | Estadio Armando Maestre Pavajeau

Fecha 3

Grupo A | lunes 4 de mayo

Envigado vs Internacional de Palmira | 2:00 P.M. | Estadio Polideportivo Sur

Deportes Quindío vs Tigres | 7:00 P.M. | Estadio Centenario

Grupo B | viernes 8 de mayo

Barranquilla vs Bogotá | 5:00 P.M. | Estadio Romelio Martínez

Real Cartagena vs Unión Magdalena | 7:30 P.M. | Estadio Jaime Morón León