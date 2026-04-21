Carlos Bacca acecha a Dayro y a Falcao: así quedó en ranking de goleadores históricos

Colombia ha sacado a grandes delanteros al exterior y varios de ellos decidieron regresar a darle más prestigio a la Liga BetPlay. Ese es el caso de Dayro Moreno, Radamel Falcao García, Carlos Bacca, Hugo Rodallega, entre otros referentes del Fútbol Profesional Colombiano.

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Después de una lesión dura que lo sacó del segundo semestre del 2025 había dudas de que lo inscribieran para este 2026, especialmente por el fichaje estelar de Luis Fernando Muriel. Sin embargo, el Junior no dudó en tener en cuenta a Carlos Bacca.

A la espera de su recuperación, el atacante que pasó por el Sevilla se preparó para regresar a la competencia y volvió para figurar en un ataque lleno de estrellas del Junior. Su efecto fue inmediato cuando le dieron la titularidad marcándole a Águilas Doradas, y en el siguiente encuentro le anotó a Llaneros. Dos goles que siguen aumentando su cuota goleadora como jugador profesional.

CARLOS BACCA SUPERÓ A VÍCTOR HUGO ARISTIZÁBAL

Una trayectoria intachable de Carlos Bacca que ganó todo en el Sevilla, pasó por el Milan y por Villarreal de España, además de otros equipos. Fue parte de la Selección Colombia y persigue frente a frente a Radamel Falcao García y a Dayro Moreno en el escalafón de los goleadores colombianos.

Víctor Hugo Aristizábal tenía ese récord con 346 anotaciones. Falcao García y Dayro Moreno lo superaron y ahora, Carlos Bacca, gracias a sus dos goles que ya lleva en esta presente Liga BetPlay llegó a 347 goles dejando atrás también al referente de Atlético Nacional.

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Con esta anotación 347, Carlos Bacca se mete entre los tres máximos goleadores del balompié colombiano solo por detrás de Falcao García y a Dayro Moreno a los que persigue. La distancia entre el atlanticense y el tolimense que lidera el escalafón ya es de 35 goles, mientras que solo diez anotaciones lo separan del ‘Tigre’.

BACCA VA POR FALCAO Y PODRÍA SUPERARLO EN LA PRESENTE LIGA BETPLAY

Carlos Bacca sigue rotando entre titularidades y suplencias con el Junior. Le responde a la confianza brindada por Alfredo Arias con anotaciones en las oportunidades que le ha permitido ser inicialista. Infortunadamente, Falcao García sufrió una lesión en su rostro que podría sacarlo de importantes partidos y de fechas cruciales para seguir escalando en el ranking de goleadores.

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Es el momento necesario para que Carlos Bacca pueda superar a Falcao García. Seguramente, Alfredo Arias le dará la titularidad en estos dos partidos que le quedan al cuadro atlanticense en la Liga BetPlay y todavía tendrá camino por recorrer en la Copa Libertadores.

Son apenas diez goles los que separan a Carlos Bacca de Radamel Falcao García y el delantero de Puerto Colombia espera poder superar al ‘Tigre’ para ponerse cerca de Dayro Moreno. Marcar esos diez tantos lo haría estar a 25 del tolimense. Sin embargo, ya es una leyenda del FPC.