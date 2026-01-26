Once Caldas y Santa Fe empataron en Palogrande en el cierre de la fecha

Once Caldas e Independiente Santa Fe cerraron la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I con un empate 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales, en un partido intenso, bien disputado y con emociones reservadas para los minutos finales.

Desde el arranque, ambos equipos salieron con la intención de quedarse con los tres puntos. El conjunto albo intentó imponer condiciones desde la presión y la posesión, mientras que Santa Fe apostó por el orden y la espera, buscando hacer daño en transiciones rápidas.

El primer tiempo fue parejo y de pocas opciones claras, pero con un ritmo alto. En ese contexto empezó a destacarse la figura de Andrés Mosquera Marmolejo, quien respondió con solvencia cada vez que Once Caldas logró aproximarse al área cardenal.

Ya en la segunda mitad, el compromiso ganó en intensidad. Once Caldas adelantó líneas y Santa Fe encontró espacios para contragolpear, lo que generó un ida y vuelta constante, aunque sin la precisión necesaria para romper el cero durante buena parte del complemento.

La apertura del marcador llegó al minuto 78 y fue para Santa Fe. El uruguayo Franco Fagúndez, que había ingresado minutos antes en reemplazo de Yilmar Velásquez, apareció en el área para definir con calidad y poner el 0-1 en el marcador.

Con la desventaja, Once Caldas se fue de frente sobre el arco santafereño. El equipo local acumuló hombres en campo rival y sometió a Santa Fe, que resistía apoyado en las intervenciones decisivas de Mosquera Marmolejo.

La persistencia del conjunto albo tuvo premio en el tiempo de adición. Al minuto 90+3’, Kevin Cuesta, futbolista con pasado en Independiente Santa Fe, apareció en el área para empujar el balón al fondo de la red y decretar el empate 1-1.

El gol desató la celebración en Palogrande y selló un reparto de puntos que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos, que buscaron el triunfo hasta el final, pero terminaron firmando tablas.

Con este resultado, Once Caldas llegó a cuatro unidades en el campeonato, mientras que Santa Fe sumó su segundo punto.

Próximos partidos de Once Caldas y Santa Fe

En la próxima fecha, el conjunto cardenal recibirá a Deportivo Pereira el miércoles 28 de enero a las 6:30 p. m., y los albos visitarán al América de Cali el jueves 29 a partir de las 8:20 de la noche.