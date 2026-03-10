Otro partido de la Liga BetPlay se suspendió por fuerte lluvia

Llega a su fin una nueva jornada de la Liga Betplay en la que los protagonistas de justamente cerrarla son Millonarios y Atlético Nacional, dos escuadras que llegaron con la necesidad de sumar de a tres puntos para ascender en la tabla de posiciones de la competencia.

El Estadio Atanasio Girardot fue el escenario deportivo que le abrió las puertas a otro clásico entre el cuadro 'embajador' y el 'verde paisa', pero el cual tuvo complicaciones por su desarrollo tras la lluvia torrencial que se desató en la ciudad de Medellín y por lo cual se tuvo que tomar la decisión de suspender el encuentro de manera parcial.

Nacional vs Millonarios afectado en Liga Betplay tras fuerte lluvia

La tercera jornada de la Liga Betplay Femenina trajo consigo uno de los partidos más esperados de la competencia, entre dos escuadras que justamente llegaron a esta fecha de manera invicta con dos victorias y dentro de los ocho mejores equipos del certamen.

Atlético Nacional y Millonarios protagonizarían un nuevo clásico del fútbol femenino en Colombia en el Atanasio Girardot, un duelo definitivo que les ayudaría a ambas escuadras acortar diferencias con Deportivo Cali, el cual es líder de la liga, pero les lleva solamente un punto de diferencia.

El 'verde paisa' saltó al terreno de juego con una idea de juego ofensiva, pero que Millonarios y también la lluvia lograron frenar.

La lluvia se adueñó del protagonismo del compromiso, ya que solamente hizo que se pudieran disputar los 11 primeros minutos del partido. La juez central, al ver las condiciones del terreno de juego, decretó que no se podría seguir jugando.

Ambas escuadras siguieron el respectivo protocolo para lluvias, salieron hacia los camerinos a realizar trabajos de calentamiento, mientras bajaba un poco la lluvia y se hacia el respectivo barrido de agua en el campo de juego.

Después de alrededor de 20 minutos, la terna arbitral saltó nuevamente a la cancha a ver el estado del campo y dictaminó que se podría seguir jugando con normalidad.

