[Video] Santa Fe insistió, pero no pasó del empate 1-1 con Águilas Doradas

El partido que terminaba esta jornada dominical en la fecha 1 de esta nueva edición de la Liga BetPlay fue protagonizado por Independiente Santa Fe y el conjunto de Águilas Doradas, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El ‘León’ llegaba al compromiso tras empatar 1-1 con Junior en lo que fue el juego de ida de la Superliga BetPlay, conjunto dirigido por el técnico Pablo Repetto que buscaba en condición de local sumar sus primeros tres puntos en esta temporada.

Así fue el partido entre Santa Fe y Águilas Doradas

Repetto presentó una nómina titular con varias modificaciones con respecto a lo que fue el partido pasado ante Junior, un equipo que en el primer tiempo no se mostró compacto y tuvo dificultades para generar acciones reales de peligro sobre el arco defendido por Iván Arboleda.

Por su parte, el conjunto dorado de Antioquia se vio mejor en esos primeros 45 minutos y lograría incluso abrir el marcador a su favor gracias a un golazo de Fabian Charales, que de media distancia remató fuerte y bien colocado el balón para vencer la resistencia del arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

¿Cuánto quedó el partido entre Santa Fe y Águilas Doradas?

El conjunto rojo de la capital del país debía mejorar sus acciones colectivas para acercarse al empate, algo que lograría realizar en el segundo tiempo gracias a un gol de Christian Mafla, que al minuto 50 puso el 1-1 en el marcador luego de una serie de rebotes en el área de Águilas Doradas, donde el balón le queda al lateral que ante la salida de Arboleda definió a un costado.

Independiente Santa Fe siguió con insistencia generar jugadas de peligro en zona ofensiva, donde el arquero Iván Arboleda le impidió en varias ocasiones celebrar la segunda anotación, atajadas muy destacadas tuvo el exguardameta de Millonarios.

Después del minuto 65, el equipo antioqueño empezó a mermar un poco la fuerte presión de Santa Fe en zona de ataque, luego, los minutos fueron pasando y el empate no se modificó pese a una clara llegada de Águilas, con un remate dentro del área que se fue muy cerca del palo de la mano derecha del arquero Marmolejo.