Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la sexta fecha

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay dejó movimientos importantes tras disputarse la sexta fecha, una jornada que tuvo resultados determinantes tanto en la parte alta como en la zona baja. A falta de algunos compromisos pendientes .incluidos de otras jornadas-, empieza a tomar forma el campeonato.

Resultados de la sexta fecha de Liga BetPlay 2026-I

La fecha dejó marcadores destacados como el Cúcuta 1-3 Medellín, el triunfo de Pasto 0-1 sobre Llaneros, el empate Bucaramanga 0-0 Tolima y la victoria de Millonarios 1-0 frente a Águilas Doradas. Además, Internacional de Bogotá superó 3-2 a Deportivo Cali en uno de los duelos más vibrantes.

También sobresalió la contundente goleada de Boyacá Chicó 5-0 ante Jaguares, el triunfo de Once Caldas 2-1 sobre Junior, la victoria de Atlético Nacional 4-1 contra Fortaleza y el ajustado 1-0 de América frente a Santa Fe, completando así una jornada con marcadores que influyeron directamente en la clasificación.

En la cima de la tabla aparecen los sorpresivos Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto, ambos con 13 puntos, consolidándose como líderes parciales del torneo. Muy cerca se ubican Bucaramanga, América y Once Caldas, todos con 10 unidades, aunque con diferencias en goles y partidos disputados.

En la zona media, equipos como Tolima, Nacional, Junior y Llaneros se mantienen con nueve puntos, mientras que Águilas Doradas suma ocho. Más abajo aparecen Cali, Santa Fe, Fortaleza y Jaguares, todos con siete unidades, aunque los monterianos tienen un juego pendiente.

En la parte baja, Medellín y Millonarios suman cinco puntos, seguidos por Boyacá Chicó con cuatro. Cierran la clasificación Deportivo Pereira, Cúcuta y Alianza, cada uno con dos unidades, y los valduparenses tienen un partido por jugar.

Liga BetPlay - tabla de posiciones - fecha 6

Internacional de Bogotá – 13 pts Pasto – 13 pts Bucaramanga – 10 pts (+6) *América – 10 pts (+4) Once Caldas – 10 pts (+2) ***Atlético Nacional – 9 pts (+8) Tolima – 9 pts (+3) *Junior – 9 pts (+2) Llaneros – 9 pts (+2) Águilas Doradas – 8 pts Deportivo Cali – 7 pts (+2) Santa Fe – 7 pts (0) Fortaleza – 7 pts (-2) *Jaguares – 7 pts (-4) Medellín – 5 pts Millonarios – 5 pts Boyacá Chicó – 4 pts *Deportivo Pereira – 2 pts Cúcuta – 2 pts *Alianza – 2 pts

*/*** Cada asterisco representa la cantidad de partidos pendientes de cada club.

Cabe recordar que aún resta por disputarse el partido Pereira vs. Alianza, reprogramado para el 6 de abril, además de otros compromisos pendientes que podrían generar movimientos importantes en la tabla. Con tres equipos con uno y otro con tres juegos por disputar, la clasificación sigue sujeta a cambios.