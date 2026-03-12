Pablo Repetto fue autocrítico y presionó a todo Santa Fe

El entrenador uruguayo Pablo Repetto hizo una autocrítica sobre el momento que vive Independiente Santa Fe, previo al partido de este sábado frente a Alianza FC por la undécima fecha de la Liga BetPlay.

El conjunto cardenal volverá a la competencia luego de varios días sin actividad oficial, un tiempo que el cuerpo técnico aprovechó para trabajar en diferentes aspectos del funcionamiento del equipo.

En medio de las críticas que ha recibido por el rendimiento del plantel, el estratega reconoció que el equipo tiene aspectos por mejorar, aunque aseguró que el trabajo realizado en los últimos días ha sido positivo.

Pablo Repetto habló previo a Santa Fe vs Alianza

“Trabajamos en todo lo que hay por mejorar, estamos mejor y pensando en el partido del sábado”, afirmó el entrenador, dejando claro que el objetivo inmediato es sumar en el próximo compromiso.

Repetto también enfatizó en la importancia del duelo frente a Alianza, teniendo en cuenta la necesidad del equipo de comenzar a sumar con mayor regularidad en el campeonato.

“Tenemos que ganar tres puntos importantes para las aspiraciones que tenemos de entrar a los ocho”, señaló el técnico, quien es consciente de que Santa Fe necesita mejorar sus números en la tabla.

En cuanto al estado del plantel, el entrenador destacó el trabajo de algunos futbolistas ofensivos que podrían tener protagonismo en el compromiso del fin de semana.

“Maximiliano Lovera y Jáder Obrian han trabajado muy bien, están todos a la orden”, comentó el entrenador al referirse a la disponibilidad de sus jugadores.

Posición de Santa Fe y balance de Repetto

Cabe recordar que Santa Fe llega a este partido ubicado en la decimocuarta posición con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, además de un balance de 10 goles a favor y 12 en contra.

Pese a las dudas en el funcionamiento, el equipo bogotano ya consiguió un título en la temporada tras ganar la Superliga de Colombia frente a Junior FC, por lo que ahora el reto será encontrar regularidad en la Liga BetPlay y empezar a sumar victorias para mantener vivas las opciones de clasificación a los playoffs.