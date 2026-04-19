Pablo Repetto reafirmó su cargo en Santa Fe tras entrar a los 8 mejores

Santa Fe vuelve a dar de qué hablar en la Liga Betplay, pero esta vez al haber sumado un resultado positivo que los vuelve a meter en la lucha por uno de los ocho cupos que hay para clasificar a la siguiente fase de la competencia.

El cuadro 'cardenal' fue protagonista en el marco de la fecha 17 cuando volvió a jugar como local en el Estadio El Campín, escenario deportivo que fue testigo de la goleada 5-0 a Cúcuta Deportivo y que dejó a Pablo Repetto con la frente en alto y un claro mensaje para aquellos que "no creen".

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Pablo Repetto no se guardó nada y habló de la clasificación de Santa Fe en Liga Betplay

Cada vez falta menos para que llegue a su fin el "todos contra todos" del semestre de apertura de la Liga Betplay y en el que hay varios equipos que todavía cuentan con oportunidades de clasificar, tal como se evidencia en el marco de la fecha 17 tras la caída de Cali y la respectiva victoria de Santa Fe.

El 'león' tenía que sumar un puntaje perfecto en los últimos tres partidos, a los cuales el estratega les denominó como finales ya que tendrán que jugar el todo por el todo" y comenzó con el pie derecho venciendo a Cúcuta a pesar de los inconvenientes que tuvo en el duelo contra Llaneros.

"No veníamos de hacer malos partidos. Si ustedes analizan empatamos en el clásico después de haber empatado en Copa Libertadores, no habíamos sumado de a tres, lamentablemente tuvimos un traspié contra Llaneros, con un hombre menos a los 30 minutos que hoy nos tiene en esta situación, pero antes habíamos ganado partidos y el equipo venía mejorando, veo al equipo creciendo a partir de cosas naturales".

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Además, el uruguayo también fue claro y dejó un contundente mensaje para las últimas dos finales que le esperan al club en la liga y es que aunque haya personas e incluso hinchas que no crean en el proceso y lo que se puede hacer, él y sus jugadores si lo hacen y lucharán por clasificar.

"Hoy se ganó y a partir de ese triunfo tenemos la posibilidad de clasificar. Habrá quien cree en el proceso y quien no. Nosotros creemos con los jugadores y vamos a pelear estas dos últimas fechas con todo para entrar dentro del los ocho, porque en la medida que lo podamos hacer podremos lograr cosas importantes".

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Pablo Repetto habló sobre el siguiente partido de Santa Fe

Ahora el 'león', aprovechando la pausa que hay en Copa Libertadores, en la cual tampoco va del todo bien, piensa en lo que será su siguiente final, la cual será contra Deportivo Pasto en condición de visitante, uno de los duelos más difíciles tomando en cuenta el buen presente deportivo del equipo de Risueño, pero al cual no le tiene miedo Repetto.

"Tenemos que pensar en el próximo partido contra Deportivo Pasto. Sabemos que va a ser un partido muy duro porque ellos han hecho un campeonato espectacular, están segundos y sabemos la dificultad, pero estamos seguros, confiamos. Tenemos que hacer un partido redondo para luego ilusionarnos en la última fecha y lograr un triunfo necesario para entrar en los 8 y poder definir el campeonato que es uno de los objetivos que nos trazamos a comienzo de año".