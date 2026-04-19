América confirmó tres bajas de último momento para enfrentar a Millonarios

Uno de los compromisos más importantes de la Liga Betplay 2026 de apertura y de la fecha 17 será el de América de Cali contra Millonarios, el cual se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y el cual también podría llegar a definir al equipo que se queda sin opciones para clasificar a la siguiente instancia de la competencia.

Ambas escuadras llegan a este encuentro con la "frente en alto" tomando en cuenta que sumaron puntos con victoria a nivel internacional, los dos en Copa Sudamericana, pero la 'mechita' también llega con preocupación, ya que par este encuentro David González sacó de la convocatoria a tres jugadores importantes.

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Convocatoria de América con bajas para jugar contra Millonarios

El Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali será el escenario deportivo que le abra lasa puertas a un nuevo clásico entre dos de los equipos más campeones de la competencia local, América y Millonarios.

Este partido será fundamental tomando en cuenta que la fase del "todos contra todos" está a punto de llegar a su fin y ninguno cuenta con un cupo asegurado aún a la siguiente instancia, por lo que sumar de a tres los acercaría a la clasificación y al que se quede con las manos vacías a la respectiva eliminación.

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Es por ello que David González hizo oficial una plantilla de jugadores que cuenta con experiencia, juventud y goles, pero de igual manera con algunas bajas sensibles de jugadores que tienen varios minutos bajo su mando.

El equipo confirmó a través de sus redes sociales que no contará con Andrés Mosquera Guardia, Tilman Palacios y José Cavadía para el encuentro frente a Millonarios.

Esta decisión no se habría dado por algún tipo de lesión, ya que no se confirmó ningún parte médico en el transcurso de los días, lo que se podría tomar como una decisión técnica y un respectivo llamado de atención para que los jugadores vuelvan a retomar el nivel necesario para ser convocados.

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¿Cómo llegan América y Millonarios a la fecha 17 de la Liga Betplay?

América de Cali es el mejor posicionado en la tabla de la Liga Betplay, ya que llega justo a esta jornada ubicado en la séptima casilla con 24 unidades obtenidas en siete triunfos, tres empates y cinco derrotas.

Mientras que el cuadro 'embajador' llega afuera de los ocho mejores de la competencia, en el lugar #11 con 22 puntos tras seis victorias, cuatro empates y seis derrotas.

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América vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 19 de abril

El partido entre América vs Millonarios por la fecha 17 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30