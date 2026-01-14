¿Qué pasó con Yerson Candelo en Santa Fe? Repetto lo reveló





https://www.dailymotion.com/partner/x3e7aty/media/video/details/x9xrz4q

Independiente Santa Fe se alista para arrancar la temporada 2026. Atrás quedó el título que consiguieron en el primer semestre del 2025. Ahora, el objetivo es no solo revalidar lo hecho con la Liga BetPlay, sino afrontar nuevos retos: como es el caso de la Superliga BetPlay y la Copa Libertadores.

El primero de ellos será la disputa del primer título del 2026, que abre oficialmente la temporada en el fútbol profesional colombiano. Independiente Santa Fe viajó en la tarde de este miércoles rumbo a Barranquilla, para afrontar el juego de ida ante Junior, en la Superliga BetPlay.

Las directivas de Santa Fe arrancaron trabajos desde hace mucho tiempo, apuntándole a confeccionar una nómina que esté a la altura del reto en el 2026. Uno de los jugadores que se había anunciado como nuevo jugador, fue el lateral derecho Yerson Candelo, luego de terminar su vínculo con el América de Cali.

Lea también Santa Fe prepara más fichajes: Repetto confirmó más jugadores

De hecho, Santa Fe hizo oficial la llegada de Yerson Candelo, junto con Helibeltón Palacios, Facundo Fagúndez y Kilian Toscano. Sin embargo, las cosas cambiaron en el caso del lateral.

Yerson Candelo no jugará para Santa Fe en el 2026

Días después de la oficialización, empezaron los rumores donde se hablaba que Yerson Candelo no haría parte de Santa Fe para el 2026. De hecho, había sido presentado oficialmente en redes sociales, incluso, haciendo trabajos con la camiseta del cuadro cardenal.

Luego de esto, empezaron los rumores sobre motivos o razones, para tomar la decisión de no contar con Yerson Candelo para los retos de la Liga, Superliga BetPlay y la Copa Libertadores.

Pablo Repetto habló sobre la no contratación de Yerson Candelo

Realmente no se conocieron esos motivos, dando paso a la especulación sobre una decisión en los términos contractuales. Mientras Santa Fe alistaba su viaje a Barranquilla, para disputar el juego de ida de la Superliga BetPlay, el entrenador Pablo Repetto se refirió a la situación.

El uruguayo puntualizó sobre la no contratación de Yerson Candelo “Es un tema más interno, no voy a hablar de un jugador para no exponerlo. Se había tomado la decisión, hubo un tema puntual del que no voy a dar detalles e hizo que no continuara con nosotros”.