Partidazos del fin de semana en el fútbol mundial: Brasil, Colombia, Italia, España e Inglaterra

Una vibrante jornada se registrará el fin de semana del 24 y 25 de enero en el fútbol internacional, teniendo en cuenta los partidazos que se jugarán en Brasil, Inglaterra, Italia, España y Colombia.

En los campeonatos estaduales de Brasil se destacan los compromisos entre Fluminense contra Flamengo por el torneo Carioca.

Por otro lado, en el Campeonato Paulista se medirán Palmeiras con Sao Paulo y en el Campeonato Gaúcho jugarán Internacional y Gremio.

En la Liga de España se medirán Villarreal frente a Real Madrid y Barcelona chocará con Real Oviedo.

La Serie A de Italia también tendrá destacados encuentros, entre los que se destacan Juventus contra Napoli y Roma frente a Ac Milan.

En la Premier League se registrará uno de los partidos más importantes del fin de semana, cuando choquen Arsenal con Manchester United.

Finalmente, el Fútbol Profesional Colombiano tendrá los duelos entre Deportivo Cali contra Deportivo Independiente Medellín, Millonarios frente a Junior y Once Caldas ante Independiente Santa Fe.

Partidazos del fin de semana

Campeonato Carioca

Domingo 25 de enero

Fluminense Vs Flamengo

Hora: 16:00

Campeonato Paulista

Sábado 24 de enero

Palmeiras Vs Sao Paulo

Hora: 16:30

Campeonato Gaúcho

Domingo 25 de enero

Internacional Vs Gremio

Hora: 18:00

Liga de España

Sábado 24 de enero

Villarreal Vs Real Madrid

Hora: 15:00

Domingo 25 de enero

Barcelona Vs Real Oviedo

Hora: 10:15 A.M.

Serie A Italia

Domingo 25 de enero

Juventus Vs Napoli

Hora: 12:00 P.M.

Roma Vs Ac Milan

Hora: 14:45

Premier League

Domingo 25 de enero

Arsenal Vs Manchester United

Hora: 11:30 A.M.

Liga BetPlay

Sábado 24 de enero

Deportivo Cali Vs Medellín

Hora: 18:20

Domingo 25 de enero

Millonarios Vs Junior

Hora: 18:10

Once Caldas Vs Santa Fe

Hora: 20:20