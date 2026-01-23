Partidazos del fin de semana en el fútbol mundial: Brasil, Colombia, Italia, España e Inglaterra

Una vibrante jornada se registrará el fin de semana del 24 y 25 de enero en el fútbol internacional, teniendo en cuenta los partidazos que se jugarán en Brasil, Inglaterra, Italia, España y Colombia.
En los campeonatos estaduales de Brasil se destacan los compromisos entre Fluminense contra Flamengo por el torneo Carioca.
Por otro lado, en el Campeonato Paulista se medirán Palmeiras con Sao Paulo y en el Campeonato Gaúcho jugarán Internacional y Gremio.
En la Liga de España se medirán Villarreal frente a Real Madrid y Barcelona chocará con Real Oviedo.
La Serie A de Italia también tendrá destacados encuentros, entre los que se destacan Juventus contra Napoli y Roma frente a Ac Milan.
En la Premier League se registrará uno de los partidos más importantes del fin de semana, cuando choquen Arsenal con Manchester United.
Finalmente, el Fútbol Profesional Colombiano tendrá los duelos entre Deportivo Cali contra Deportivo Independiente Medellín, Millonarios frente a Junior y Once Caldas ante Independiente Santa Fe.
Partidazos del fin de semana
Campeonato Carioca
Domingo 25 de enero
Fluminense Vs Flamengo
Hora: 16:00
Campeonato Paulista
Sábado 24 de enero
Palmeiras Vs Sao Paulo
Hora: 16:30
Campeonato Gaúcho
Domingo 25 de enero
Internacional Vs Gremio
Hora: 18:00
Liga de España
Sábado 24 de enero
Villarreal Vs Real Madrid
Hora: 15:00
Domingo 25 de enero
Barcelona Vs Real Oviedo
Hora: 10:15 A.M.
Serie A Italia
Domingo 25 de enero
Juventus Vs Napoli
Hora: 12:00 P.M.
Roma Vs Ac Milan
Hora: 14:45
Premier League
Domingo 25 de enero
Arsenal Vs Manchester United
Hora: 11:30 A.M.
Liga BetPlay
Sábado 24 de enero
Deportivo Cali Vs Medellín
Hora: 18:20
Domingo 25 de enero
Millonarios Vs Junior
Hora: 18:10
Once Caldas Vs Santa Fe
Hora: 20:20