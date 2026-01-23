Yaser Asprilla ya eligió a su nuevo equipo; pagarían 23 millones de euros

El mediocampista colombiano Yaser Asprilla está próximo a cambiar de equipo. Todo indica que el jugador dejará el Girona para convertirse en nuevo futbolista del Galatasaray de Turquía, en una operación que ya está muy adelantada.

Según informó el periodista Felipe Sierra, el traspaso se dará inicialmente a préstamo con opción de compra, fórmula que terminó inclinando la balanza a favor del club turco. El agente del jugador también sostuvo conversaciones con Ajax, Benfica y Olympique de Marsella -todos campeones de Champions League-, pero la propuesta económica del Galatasaray fue superior.

En la misma línea, el reconocido periodista Fabrizio Romano agregó que el acuerdo contempla un préstamo con obligación de compra, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones deportivas durante la cesión.

De concretarse la operación en los términos pactados, Yaser Asprilla sería vendido por una cifra cercana a los 23 millones de euros, lo que representaría una de las transferencias más importantes para un futbolista colombiano en el mercado reciente.

En su nuevo club, Asprilla se encontrará con su compatriota Dávinson Sánchez, quien se ha consolidado como uno de los referentes del actual plantel del Galatasaray y podría facilitar su adaptación al fútbol turco.

Estadísticas de Yaser Asprilla

El volante, de 22 años, llegó al Girona en agosto de 2024, procedente del Watford de Inglaterra, en una operación que rondó los 18 millones de euros, siendo en su momento una apuesta fuerte del club español.

Durante la temporada actual con el conjunto catalán, Asprilla ha disputado 17 partidos oficiales, en los que ha aportado un gol y una asistencia, aunque sin lograr la regularidad esperada.

Justamente, la búsqueda de mayor continuidad y protagonismo es uno de los factores que explican su salida de Girona, en un momento clave de su carrera.

Además, la intención del futbolista al llegar a Galatasaray de Turquía es ganar visibilidad de cara a una eventual convocatoria a la Selección Colombia para el Mundial 2026.