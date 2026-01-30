Pasto tomó importante decisión para la Liga BetPlay Femenina

Una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina está a punto de iniciar, habiendo sido el propio presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien confirmó que la competencia daría inicio el sábado 14 de febrero y se espera que termine en el mes de septiembre, tal como se planeó el de la temporada 2025.

Para esta nueva edición también se espera la participación de 18 equipos, dos más que en la edición 2025. Ya habría algunos nombres confirmados que iniciaron su pretemporada y se han movido en el mercado de fichajes como lo son Millonarios, Santa Fe y Cali, pero otro de los clubes que se une es Deportivo Pasto tras unas recientes declaraciones del presidente.

Pasto jugará la Liga BetPlay Femenina 2026

Tras una exitosa novena edición del principal torneo femenino en Colombia en donde Cali se volvió a coronar campeón y alcanzó a Santa Fe como uno de los equipos con más trofeos, se empezó a hablar rápidamente de lo que sería la temporada 2026 en donde por primera vez parece que no habría contratiempos.

El formato se ha venido modificando y la inversión también, lo quo empieza a motivar a los clubes del FPC a que participen de este certamen que les dará prestigio, reconocimiento nacional e internacional, pero también ingresos económicos importantes por premios y demás participaciones.

El manejo que ha venido haciendo la Dimayor motivó a Deportivo Pasto a confirmar una vez más su participación en la Liga BetPlay Femenina a pesar de los problemas económicos con los que cerró la institución en 2025, tal como lo dio a conocer su propio presidente, Roberto Castro.

"Sí claro, de hecho ya el equipo femenino ya se está conformando; para nosotros el fútbol femenino es muy importante y vamos a apoyarlo. Así como se van a tener las canteras del masculino también en las canteras del fútbol femenino porque para nosotros tiene una relevancia muy importante".

¿Equipos campeones de la Liga BetPlay Femenina?

Estos son los equipos que han sido campeones de la Liga BetPlay Femenina, la primera división del fútbol femenino en Colombia desde su inicio en 2017:

📌 Independiente Santa Fe – 3 títulos

2017

2020

2023

📌 Deportivo Cali – 3 títulos

2021

2024

2025

📌 América de Cali – 2 títulos

2019

2022

📌 Atlético Huila – 1 título