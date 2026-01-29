Pasto volvió a amargar a Millonarios y a Falcao: contundente victoria

La fecha 3 de la Liga BetPlay estuvo marcada por importantes partidos que trajeron consigo cinco empates, incluyendo el del 'clásico del oriente' entre Bucaramanga y Cúcuta, y una solitaria victoria protagonizada por Deportivo Pasto sobre Millonarios.

La escuadra comandada por el estratega, Jonathan Risueño, hizo respetar el Estado La Libertad y se impuso con un marcador de 2-1 sobre el equipo que dirige Hernán Torres, a quien ya se le podrían estar contando los días al mando del cuadro 'embajador'.

Falcao volvió a jugar y Millonarios volvió a perder

El marcador se abrió de manera muy temprana en La Libertad tras una rápida anotación de Yéiler Góez al minuto 4, un "balde de agua fría" para Millonarios, el cual intentó despertar y tomar posesión de la pelota para imponer su juego e irse a los camerinos al menos con el empate.

El cometido de Torres se cumplió y Millonarios terminó el partido con un 1-1 tras la anotación desde el punto penal de Rodrigo Contreras, aunque en este cierre de la primera parte también se vio la expulsión de Mateo García, lo que complicaría las cosas para el segundo tiempo.

Pasto saltó al terreno de juego para disputar los últimos 45 minutos con una mentalidad diferente y ganadora, con ansias de seguir extendiendo el invicto de victorias en la Liga BetPlay, ser líderes de la tabla de posiciones y lo consiguieron tras un golazo de tiro libre ejecutado por Andrey Estupiñán sobre el minuto 78.

Millonarios contó con el regreso de Radamel Falcao a los terrenos de juego de la Liga BetPlay tras más de 100 días de inactividad deportiva con el club, pero el panorama sigue sin mejorar para el equipo de Torres, lo que podría estar complicando su continuidad.

¿Cuándo será el próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay?

Millonarios volverá a jugar en el marco de la fecha 4 y lo hará frente a toda su gente en el Estadio El Campín al enfrentarse a Independiente Medellín, otro de los equipos que no vienen bien en la competencia, el domingo 1 de febrero sobre las 20:10 hora local.