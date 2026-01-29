Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

Pasto vs Millonarios EN VIVO HOY miércoles 28 de enero - Liga BetPlay

Así podrá ver en vivo el partido entre Pasto vs Millonarios en la fecha 3 de la Liga BetPlay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Así podrá ver la fecha 3 de la Liga BetPlay entre Pasto vs Millonarios en vivo
Así podrá ver la fecha 3 de la Liga BetPlay entre Pasto vs Millonarios en vivo

Comienza una nueva jornada de la Liga BetPlay en la que los protagonistas serán Deportivo Pasto y Millonarios, dos escuadras que empezaron de maneras distintas la competencia, el cuadro 'embajador' sin obtener victorias hasta el momento y el 'volcánico' ubicándose en la parte alta de la tabla de posiciones, justo en la tercera casilla.

El equipo que comanda Hernán Torres ha perdido sus dos partidos contra Bucaramanga y Junior de Barranquilla, lo que lo está dejando de manera parcial en la última casilla con cero puntos, rendimiento preocupante para el estratega tolimense, de quien ya se viene hablando sobre una posible salida del cargo.

[Video] Juan Fernando Quintero hizo doblete en River Plate vs Gimnasia

Lea también

[Video] Juan Fernando Quintero hizo doblete en River Plate vs Gimnasia

Mientras que el equipo que comanda René Rosero ha sorprendido de buena manera con dos victorias frente a Águilas Doradas e Independiente Medellín. Por el momento se ubica en el tercer puesto con seis unidades y busca seguir en racha frente a Millonarios, el cual contará con el regreso de Falcao.

Pasto vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 28 de enero

El partido Pasto vs Millonarios por la séptima fecha de la Liga BetPlay se disputará este miércoles 28 de enero a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

En esta nota

Liga Betplay Deportivo Pasto Millonarios Estadio El Campín Independiente Medellín Águilas Doradas Copa Betplay Fútbol Colombiano Federación Colombiana de Fútbol Canal RCN