Comienza una nueva jornada de la Liga BetPlay en la que los protagonistas serán Deportivo Pasto y Millonarios, dos escuadras que empezaron de maneras distintas la competencia, el cuadro 'embajador' sin obtener victorias hasta el momento y el 'volcánico' ubicándose en la parte alta de la tabla de posiciones, justo en la tercera casilla.

El equipo que comanda Hernán Torres ha perdido sus dos partidos contra Bucaramanga y Junior de Barranquilla, lo que lo está dejando de manera parcial en la última casilla con cero puntos, rendimiento preocupante para el estratega tolimense, de quien ya se viene hablando sobre una posible salida del cargo.

Mientras que el equipo que comanda René Rosero ha sorprendido de buena manera con dos victorias frente a Águilas Doradas e Independiente Medellín. Por el momento se ubica en el tercer puesto con seis unidades y busca seguir en racha frente a Millonarios, el cual contará con el regreso de Falcao.

Pasto vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 28 de enero

El partido Pasto vs Millonarios por la séptima fecha de la Liga BetPlay se disputará este miércoles 28 de enero a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30