Pasto y Bucaramanga dieron flojo espectáculo; pálido empate sin goles

Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga fueron los equipos protagonistas de abrir la fecha 5 de la presente Liga BetPlay, duelo que generaba altas expectativas al presentar el choque entre el primero contra el segundo de la tabla de posiciones.

El partido que se disputó este viernes 6 de febrero en el Estadio Departamental Libertad, presentaba un equipo ‘volcánico’ con ganas de reivindicarse ante su público luego de la derrota 3-0 ante Deportivo Cali en la fecha pasada.

Así fue el partido entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga

Los equipos salieron a la cancha con intenciones de hacerse fuertes con la posesión del balón, un partido que especialmente se desarrolló en la mitad del campo y que no tuvo un claro dominador, con tímidas acciones de peligro sobre los arcos.

Muy pocas emociones se presentaron en el primer tiempo, solo un remate de Fabián Sambueza que probó los reflejos del arquero Geovanni Banguera, de resto, un partido muy trabado y con poca fluidez, especialmente del equipo pastuso, que le costó mucho hilvanar acciones colectivas para acercarse al gol.

¿Cuánto quedó el partido entre Pasto y Bucaramanga?

Para el segundo tiempo se preveía que la dinámica del partido creciera, donde el equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez fue el que más intención tuvo de generar acciones de peligro, sin embargo, el ‘Leopardo’ no pudo descifrar el orden defensivo del cuadro ‘volcánico’, que fue de lo poco para destacarle al conjunto nariñense en este partido.

Así las cosas, ambos equipos empezaron a valorar el punto obtenido con el empate parcial, además, el encuentro se fue enfriando cada vez más con dos choques de cabeza que hubo entre jugadores, lo que involucró la atención médica inmediata a los futbolistas en una situación que afortunadamente no pasó a mayores.

Finalmente se fijó el 0-0 en el marcador y estos equipos siguen de momento en lo más alto de la tabla de posiciones, Pasto con 10 puntos y Bucaramanga escoltando al líder parcial con 9 unidades, a la espera del desarrollo de todos los partidos de esta fecha 5.

