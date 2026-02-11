Peligra el partido Millonarios vs Águilas, ¿por qué?

El partido entre Millonarios y Águilas Doradas, programado para este miércoles 11 de febrero en el estadio El Campín, corre riesgo de no disputarse debido a las fuertes lluvias que se han registrado en varios sectores de Bogotá durante las últimas horas.

La principal preocupación se centra en el estado del gramado del máximo escenario de los bogotanos, cuya superficie se ha visto afectada no solo por las precipitaciones constantes, sino también por los eventos extradeportivos que se han desarrollado allí en las últimas semanas.

Justamente este compromiso estaba previsto como el regreso oficial del fútbol profesional a El Campín, luego de que las actividades deportivas fueran pausadas durante una semana con el objetivo de realizar trabajos de recuperación y mantenimiento en la gramilla.

De hecho, en la jornada del martes se llevó a cabo una revisión técnica del terreno de juego y se dio el aval para la disputa del encuentro. Sin embargo, la lluvia no ha cesado en el sector y el panorama cambió de manera considerable en cuestión de horas.

El antecedente inmediato genera inquietud. El último partido disputado en El Campín fue el Millonarios vs Medellín, el pasado domingo 1 de febrero, compromiso que tuvo que suspenderse al minuto 55 por las condiciones climáticas y completarse al día siguiente.

Ahora, con un pronóstico poco alentador y el terreno nuevamente comprometido, las autoridades y organizadores evalúan la situación para determinar si existen garantías para el desarrollo normal del espectáculo.

Horario de Millonarios vs Águilas en El Campín

El compromiso corresponde a la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I y está programado para las 6:30 de la tarde, en un duelo que genera expectativa tanto por lo deportivo como por el contexto que rodea su realización.

Desde la administración del escenario se espera un tratamiento inmediato al gramado, con trabajos que permitan drenar el agua acumulada y evitar encharcamientos que pongan en riesgo la integridad de los futbolistas.

Así las cosas, el desarrollo del partido dependerá en gran medida de las condiciones climáticas en las próximas horas y de la respuesta que tenga la cancha tras las lluvias.