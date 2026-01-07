Pereira busca solución a su crisis: proceso de venta, nuevo DT y sanciones de FIFA

Deportivo Pereira mantiene en máxima expectativa a su afición de cara a la temporada 2026. El conjunto matecaña se ha visto involucrado en una serie de problemas administrativos, el cual ha generado la salida de varios jugadores y hasta puesto en riesgo su participación en los certámenes del Fútbol Profesional Colombiano.

Sin embargo, el conjunto del departamento de Risaralda se pronunció este martes 6 de enero al presentar a Arturo Reyes como nuevo director técnico y además al dar novedades con respecto a la posible venta de la institución y al registro de jugadores.

Proceso de venta

En el comunicado compartido en las redes sociales se aclara que el proceso de venta de Deportivo Pereira se mantiene, pero mientras se logra, los actuales directivos trabajan en la conformación de la nómina para competir en el 2026.

"... mientras se materializa la tan anhelada venta que todos esperamos, la institución continúa desarrollando su gestión administrativa deportiva".

Por otro lado, se presentó a Arturo Reyes como nuevo director técnico, luego de un corto paso por el fútbol peruano.

"Muy ilusionado y comprometido con una institución tradicional del fútbol colombiano. Quiero que la afición esté con nosotros y nos acompañe, que sepan que daremos todo para devolver al Pereira al sitio donde merece estar", dijo Reyes.

"En este marco, la institución ya cuenta con un nuevo cuerpo técnico, cuya experiencia permitirá consolidar un proyecto deportivo competitivo de cara a la Liga 2026. En este sentido, el club se encuentra evaluando alternativas en el mercado de futbolistas para completar la plantilla profesional conforme a las necesidades del equipo", se explicó en el comunicado.

Finalmente, Deportivo Pereira aseguro que el equipo jurídico está trabajando en llegar a acuerdo de pago y conseguir el aval de las autoridades competentes para levantar las sanciones que ha impuesto la FIFA y que le impiden inscribir jugadores nuevos.

"Paralelamente, el área jurídica avanza ante las autoridades competentes en las actuaciones necesarias para proceder en la inscripción de los jugadores", puntualizó el comunicado.



