Pereira no lo puede creer: nueva sanción de Dimayor aumenta la crisis

Sin poder jugar en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, la mudanza a Yopal y la crisis que inició desde el segundo semestre del 2025, Deportivo Pereira sigue caminando por zonas peligrosas. El descenso no es preocupación en estos momentos, pero si el club risaraldense sigue por esta misma línea en el 2026, el próximo año lol empezaría con afugias en esa negativa tabla.

La sexta fecha puso al día el calendario del Pereira que enfrentó a Alianza Valledupar FC en el Estadio Santiago de las Atalayas. Era el momento ideal para recomponer el camino y sacar adelante la primera victoria del año. Sin embargo, una infantil acción sobre el final de los 90 minutos terminó con un penal que Felipe Pardo ejecutó y decretó el tercer tanto.

Los ‘Matecañas’ alcanzaron a empatar el juego y estuvieron cerca de poner el tercero para sacar la victoria después de 15 encuentros en el año. Infortunadamente, después del partido, la Resolución de la Dimayor volvió a poner en problemas al Pereira.

LA SANCIÓN DE LA DIMAYOR QUE COMPLICA AL PEREIRA

Justo después de la derrota ante Alianza Valledupar FC, apareció la Resolución emitida por el Comité Disciplinario de la Dimayor indicando que el club recibió cinco amonestaciones en la Fecha 15 cuando enfrentaron al Boyacá Chicó. Esto significa una sanción económica que pone en problemas el capital de la institución.

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En dicho encuentro con Boyacá Chicó, el árbitro central del partido amonestó a Nicolás Rengifo, Jorge Bermúdez, Eber Moreno, Richard Rentería y a Jhon Largacha. De acuerdo con la Resolución de la Dimayor, las cinco amonestaciones representan una multa de $350,181.

Bajo ese panorama, el Comité Disciplinario informó que, estas cinco amonestaciones en un mismo partido equivalen a conductas incorrectas de los clubes. Sumando esos $350,181 que tienen que pagar por cada jugador, la suma que deberán pagar es de $1,750,905.

Sin duda alguna, esto representa un nuevo dolor de cabeza para la institución después de que en el segundo semestre del 2025 apareciera una crisis financiera con salarios atrasados de más de ocho meses para algunos jugadores. Esto también dio pie para sanciones de la FIFA y el club no pudo inscribir futbolistas a tiempo.

PEREIRA TAMBIÉN CONFIRMÓ LA CRISIS DEPORTIVA

Las ilusiones del Pereira en este semestre se empiezan a complicar, dado que no ha sumado ninguna victoria en lo que va del torneo. El club deberá sumar, por lo menos un triunfo cuando enfrenten a Once Caldas en Yopal, un clásico atípico en el que el Hernán Ramírez Villegas no será protagonista, visitarán a Deportes Tolima, recibirán a Atlético Nacional y cerrarán afuera de casa contra el América de Cali.

En caso de no ganar alguno de esos encuentros podrían acumular una Liga BetPlay de 19 fechas sin victorias que se sumarían a una larga racha negativa de encuentros sin sumar de a tres. En este momento, el club extendió la mala estadística a 20 encuentros sin saber lo que es un triunfo.

De hecho, la última vez que el Deportivo Pereira ganó un partido estaba Rafael Dudamel en el banquillo. Fue el 15 de octubre de 2025 cuando enfrentaron a Millonarios y lo superaron con un marcador de 3-2 en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Infortunadamente, en esta Liga se les escapó varios resultados en los últimos minutos. A Santa Fe le ganaba por una diferencia de dos goles y terminaron empatados. Contra Cali fallaron un penal para igualar y tal vez cambiar el andar del juego, Cúcuta, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto le igualó al último segundo.

LOS MALOS RESULTADOS DEL DEPORTIVO PEREIRA

Pereira tendrá que volver a la victoria en los cuatro encuentros que le quedan en este primer semestre. Estos han sido los resultados del cuadro pereirano desde ese 15 de octubre hasta la fecha:

Liga BetPlay 2025-II

18 de octubre

Junior 3-2 Pereira

24 de octubre

Pereira 1-5 Águilas Doradas

27 de octubre

Pasto 4-0 Pereira

7 de noviembre

Pereira 1-4 Medellín

12 de noviembre

La Equidad 4-0 Pereira

Liga BetPlay 2026-I

16 de enero

Pereira 0-2 Llaneros

24 de enero

Pereira 0-0 Fortaleza

28 de enero

Santa Fe 2-2 Pereira

2 de febrero

Pereira 2-3 Junior

8 de febrero

Jaguares 1-0 Pereira

14 de febrero

Medellín 1-1 Pereira

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20 de febrero

Pereira 2-2 Pasto

26 de febrero

Millonarios 5-1 Pereira

10 de marzo

Bucaramanga 3-0 Pereira

15 de marzo

Pereira 0-1 Águilas Doradas

18 de marzo

Internacional de Bogotá 2-2 Pereira

24 de marzo

Pereira 2-2 Cúcuta

28 de marzo

Cali 1-0 Pereira

2 de abril

Boyacá Chicó 1-0 Pereira

6 de abril

Pereira 2-3 Alianza Valledupar FC