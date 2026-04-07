A Pereira se le volvió a escapar: ¿Cuánto lleva sin ganar en la Liga BetPlay?

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I y nuevo dolor de cabeza para Arturo Reyes y para el Deportivo Pereira que sigue sin despertar de la crisis que inició en el segundo semestre del 2025 y que, en este año no ha podido solventar después de varios partidos sin poder sumar de a tres.

Lea también Rafael Dudamel perdió importante jugador en Cali para la Liga Betplay

Y es que, en estas 15 jornadas disputadas, Deportivo Pereira suma seis empates y nueve derrotas a lo largo de la Liga BetPlay. Infortunadamente, en el Estadio Santiago de las Atalayas frente al Alianza Valledupar FC, hicieron un gran esfuerzo para poder empatar el duelo cuando perdían por una diferencia de dos goles.

Richard Rentería entró en el segundo tiempo y descontó. Luego un penal fue determinante para que Yúber Quiñones empatara el encuentro. Sin embargo, una torpeza de Fabio Delgado acabó las ilusiones cuando el ‘Matecaña’ atacaba para marcar el tercer tanto y llevarse la primera victoria. Felipe Pardo marcó desde el punto blanco y los de Arturo Reyes sumaron otra derrota.

¿CUÁNTO LLEVA EL DEPORTIVO PEREIRA SIN GANAR EN LA LIGA BETPLAY?

Al Deportivo Pereira le quedan cuatro partidos para enmendar la crisis. Deberán enfrentar a Once Caldas en Yopal, un clásico atípico en el que el Hernán Ramírez Villegas no será protagonista, visitarán a Deportes Tolima, recibirán a Atlético Nacional y cerrarán afuera de casa contra el América de Cali.

Con ese calendario, deberán buscar una victoria no solo para no despedirse del torneo sin triunfos que representaría un anti récord sorprendente en el Fútbol Profesional colombiano, sino porque ya acumula 20 partidos sin saber lo que es sumar de a tres.

La última vez que el Deportivo Pereira logró sacar un resultado adelante fue el 15 de octubre de 2025 cuando superó a Millonarios con un 3-2 en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Luego vino la crisis de la falta de pagos y la necesidad de meter a los juveniles en donde encajó goleadas.

En esta Liga BetPlay, tuvo varios partidos asegurados que se le escaparon con el pasar de los minutos. A Santa Fe le ganaba por una diferencia de dos goles y terminaron empatados. Contra Cali fallaron un penal para igualar y tal vez cambiar el andar del juego, Cúcuta, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto le igualó al último segundo.

LAS 20 CAÍDAS DEL PEREIRA ENTRE 2025 Y 2026

Contra Millonarios en el segundo semestre del 2025 fue la última ocasión en la que el Deportivo Pereira pudo sumar de a tres. De ese 15 de octubre al 6 de abril han pasado ya 20 encuentros en los que ha encajado derrotas, una que otra con goleadas y empates que no han permitido que el club pueda cortar la mala racha.

Pereira tendrá que volver a la victoria en los cuatro encuentros que le quedan en este primer semestre. Estos han sido los resultados del cuadro pereirano desde ese 15 de octubre hasta la fecha:

Liga BetPlay 2025-II

18 de octubre

Junior 3-2 Pereira

24 de octubre

Pereira 1-5 Águilas Doradas

27 de octubre

Pasto 4-0 Pereira

7 de noviembre

Pereira 1-4 Medellín

12 de noviembre

La Equidad 4-0 Pereira

Liga BetPlay 2026-I

16 de enero

Pereira 0-2 Llaneros

24 de enero

Pereira 0-0 Fortaleza

28 de enero

Santa Fe 2-2 Pereira

2 de febrero

Pereira 2-3 Junior

8 de febrero

Jaguares 1-0 Pereira

14 de febrero

Medellín 1-1 Pereira

20 de febrero

Lea también Millonarios no quiere tener sorpresas en su debut en Copa Sudamericana

Pereira 2-2 Pasto

26 de febrero

Millonarios 5-1 Pereira

10 de marzo

Bucaramanga 3-0 Pereira

15 de marzo

Pereira 0-1 Águilas Doradas

18 de marzo

Internacional de Bogotá 2-2 Pereira

24 de marzo

Pereira 2-2 Cúcuta

28 de marzo

Cali 1-0 Pereira

2 de abril

Boyacá Chicó 1-0 Pereira

6 de abril

Pereira 2-3 Alianza Valledupar FC

Vale la pena acotar que, después de la victoria contra Millonarios en el segundo semestre del 2025, Pereira superó a Envigado en la Copa BetPlay y perdió en los penales. Ya son 19 encuentros sin ganar en todas las competencias, y 20 fechas de la Liga BetPlay.