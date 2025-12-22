Edwin Cardona saldría de Nacional: equipo bogotano haría negocio

Atlético Nacional se juega su suerte en la Copa Sudamericana después de no poder alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores. Deberán armarse para todas las competencias y apostarle al torneo internacional, que, pese a ser de menor categoría que a la que están acostumbrados a estar año tras año, les dará la posibilidad de foguearse en el exterior.

Entre las grandes dudas que tienen los directivos es el tema de Edwin Cardona que tuvo una campaña irregular, rotando mucho de suplente y con un tema que lo condicionó como lo fueron los dos penales ante Sao Paulo que falló. ¿Seguirá o saldrá el volante?

Pues bien, en varias ocasiones Edwin ha mantenido que le gustaría quedarse por el amor que le tiene a la institución. Dependerá del presidente y el entrenador si desea contar o no con él. De acuerdo con información de Juan David Londoño, tanto Cardona como David Ospina seguirán por un año más dentro de la institución.

Sin embargo, en las últimas horas aparecieron rumores que acercan a Edwin Cardona nuevamente a la capital de Colombia. Bogotá fue su casa en 2012 donde logró la Liga en dicho año y podría dejar Medellín para recalar en tierras bogotanas.

¿EN QUÉ EQUIPO DE BOGOTÁ JUGARÍA EDWIN CARDONA?

De acuerdo con información de Pilar Velásquez, Edwin Cardona ha recibido llamados de equipos de Bogotá, entre ellos, se habla de una posibilidad de Santa Fe para volver a tenerlo a sus 33 años. No obstante, desde Medellín quieren retener al jugador.

Carlos Antonio Vélez en el programa de su canal de YouTube, Palabras Mayores + contó la verdad de esa posibilidad que tiene de jugar en Bogotá, algo que el periodista no confirma en su totalidad, pero que puede ser una opción si Nacional lo llega a dejar libre.

“Circuló una versión en la cual, Edwin Cardona dejaría a Nacional y vendría a Bogotá. Pero tranquilos, Millonarios y Santa Fe no están interesados. Él vendría, en caso de ser cierta esa versión, vendría a Fortaleza porque es de su representante, el señor Lucas Jaramillo. Entonces Cardona, en caso de hacer un traslado sería para Fortaleza en Bogotá”, indicó Carlos Antonio Vélez.

Acto seguido, el periodista dio un comentario personal, que seguramente en Nacional también lo estén pensando, “yo no sé si Nacional estén interesados o no. Si yo fuera Atlético Nacional no le renovaría contrato porque considero que su etapa está terminada. Para mí es una temporada acabada”.

Por ahora no hay nada asegurado de la salida de Edwin Cardona o su continuidad. Seguramente se reunirán en los próximos días para definir la posibilidad de su renovación por un año más o la negociación con otro club, que podría ser Fortaleza en Bogotá.