Pereira tiene nuevo arquero; llega de un equipo 'grande'

Deportivo Pereira estaría muy cerca de sumar un nuevo arquero para la temporada 2026, en una movida pensada para fortalecer una zona clave del campo tras un arranque irregular en la Liga BetPlay.

Todo indica que el elegido es Yimy Gómez, guardameta de 26 años, quien llegaría al conjunto matecaña a préstamo por un año desde Independiente Medellín, club dueño de sus derechos deportivos.

Lea también Boca Juniors iría a la carga por un jugador de Millonarios

El portero viene de actuar recientemente en La Equidad, hoy Internacional de Bogotá, equipo en el que logró continuidad y buenas presentaciones, lo que despertó el interés del Pereira para incorporarlo a su plantel.

La información fue dada a conocer por el periodista Felipe Sierra, quien señaló que el acuerdo entre las partes está avanzado y solo restarían detalles administrativos para oficializar la llegada del arquero.

Pereira ya tiene al remplazo de Alejandro Rodríguez

Gómez arribaría para reemplazar a Alejandro Rodríguez, arquero que había llegado cedido desde Deportivo Cali, pero que nunca pudo debutar debido a que el club no contaba con el aval de la FIFA para inscribir jugadores.

Con la sanción ya levantada, Deportivo Pereira quedó habilitado para registrar nuevos futbolistas, motivo por el cual se reactivaron las gestiones para reforzar el arco de cara a lo que viene en el campeonato.

Actualmente, el arquero titular del equipo es Jorge Martínez, aunque la llegada de Yimy Gómez podría abrir una competencia directa por el puesto bajo los tres palos.

Lea también Sudamericano Femenino sub 20: dónde y cómo ver a la Selección Colombia

Desde el cuerpo técnico se valora la proyección y el recorrido reciente del guardameta, quien busca consolidarse en un equipo donde pueda tener mayor protagonismo y continuidad.

Balance de Pereira en este primer semestre

En lo deportivo, Pereira no ha tenido el mejor inicio en la Liga BetPlay 2026, pues bajo la conducción de Arturo Reyes suma dos derrotas y dos empates, panorama que hace aún más urgente el ajuste de piezas en la nómina.