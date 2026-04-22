¿Perjudicaron al Chicó? Extraña jugada en el duelo vs. Medellín se hizo viral

Por la jornada número diez de la liga colombiana del primer semestre del año, que había sido aplazada en su momento, Deportivo Independiente Medellín y Boyacá Chicó se ven las caras en suelo antioqueño.



Apenas al inicio del juego, en un ataque del conjunto visitante, hubo una seria polémica arbitral. El juez central del compromiso, cabe mencionar, es Jairo Mayorga y fue el que determinó la decisión final de la acción.

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Primero señalaron fuera de lugar

La pelota la lanzaron profunda y Eder Chaux, portero del Dim, salió a buscarla y en ello, un hombre del Chicó se fue al suelo. La gente de la escuadra ajedrezada pedía penal, pero el asistente de línea número 1 primero señaló fuera de lugar.



Pasó la acción y el VAR revisó todo, pero la espera se hizo larga porque el trazado de líneas de fuera de lugar se habría dañado en ese momento, por lo que el árbitro central fue llamado al monitor a revisar la jugada.

Chicó esperaba penal

Los jugadores del Boyacá Chicó esperaban que el juez pitara penal, pero este, tras la revisión, determinó fuera de lugar, cosa que protestaron los del ajedrezado y celebraron los del ‘poderoso de la montaña’.



El video de la polémica jugada en el Medellín vs. Chicó, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Dim necesita ganar

Deportivo Independiente Medellín, cabe mencionar, está obligado a ganar este compromiso si quiere seguir con chances de meterse en los cuartos de final de la primera división del fútbol profesional colombiano.



Es relevante resaltar, además, que la escuadra roja anunció, previo al encuentro, la salida del director técnico Alejandro Restrepo. El entrenador, hasta nueva orden, será Sebastián Botero.

















