Medellín sufre tras la salida de Alejandro Restrepo: dos malas noticias

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para el Deportivo Independiente Medellín con la necesidad de sacar una victoria para afianzarse en los puestos de clasificación para los Play-Offs. Antes de afrontar el juego ante Boyacá Chicó, el cuadro antioqueño dio la noticia de la salida de Alejandro Restrepo después de no alcanzar algunos objetivos.

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Sin duda alguna, las dos finales perdidas en el 2025 pusieron en problemas a Alejandro Restrepo, además de la derrota de Copa Libertadores contra Flamengo en el Estadio Maracaná con una goleada de 4-1. Lo que más llamó la atención fue la poca capacidad que tuvo el cuadro colombiano de luchar y de intentar jugar a lo largo de los 90 minutos.

Con este duro golpe y la salida de Alejandro Restrepo, Medellín tendrá que sumar de a tres en una nueva final que tienen en el primer semestre para poder sellar la clasificación a los Play-Offs. Necesitan ganar los nueve puntos que les quedan y tener una diferencia importante de gol. Sin embargo, Dimayor confirmó sanciones.

LAS SANCIONES DE LA DIMAYOR AL MEDELLÍN ANTES DE ENFRENTAR A BOYACÁ CHICÓ

En la fecha pasada, el Medellín logró dar un golpe en una cancha difícil como el Estadio Armando Maestre Pavajeau frente a Alianza Valledupar. Un solitario gol de Francisco Fydriszewski fue determinante para mantener los tres puntos.

Infortunadamente, en ese partido antes del gol de Francisco Fydriszewski, Medellín se quedó con diez jugadores por la expulsión de José Ortiz. En la resolución del Comité Disciplinario que emitieron el martes 21 de abril, confirmaron la sanción del defensor central.

Bajo este panorama, José Ortiz recibió la penalización de solo una fecha después de que se confirmara la sanción por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor. Además, el club tendrá que pagar $350,181 como multa por esta roja del defensor central.

No obstante, esta no es la única preocupación por parte del Medellín antes de enfrentar al Boyacá Chicó. Lo de José Ortiz influye directamente con la fecha de suspensión que tendrá que cumplir. Su regreso sería en un duelo clave contra Fortaleza en condición de local.

LAS MULTAS QUE TENDRÁ QUE PAGAR EL MEDELLÍN

Lo de José Ortiz no es lo único que impacta al Medellín para las próximas fechas. Aunque es la única baja que tendrán por una sanción, el club también tendrá que hacerse cargo de unas multas que recibieron por cuatro jugadores concretos que fueron amonestados.

En el partido frente a Alianza Valledupar FC, Medellín también sufrió las amonestaciones de Eder Chaux, Leyser Chaverra, Alexis Serna y de Francisco Chaverra. Sumar cuatro jugadores con amarilla en un mismo partido de la Liga BetPlay representa un dolor de cabeza económico, pues, tendrán que pagar un total de $1,750,905.

El informe del Comité Disciplinario también advierte que, “los clubes o personas que hayan sido multados deberán cancelar el valor correspondiente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación de la sanción. De no hacerlo quedarán inhabilitados para actuar en las fechas subsiguientes y si se tratare de un club, el mismo será sancionado con deducción de puntos de los obtenidos en el campeonato en curso o del siguiente campeonato”.

LOS PARTIDOS CLAVES QUE LE QUEDAN AL MEDELLÍN

Hace una semana, Medellín no había demostrado los argumentos para sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. En cuestión de solo un partido que ganó el cuadro ‘Poderoso’ volvieron a la posibilidad de entrar en la discusión por clasificar.

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Y es que, superaron a Alianza Valledupar y en el camino tendrán que sumar de a tres contra Boyacá Chicó que está pendiente de la décima fecha de la Liga BetPlay, Fortaleza y en la última jornada se verán las caras con Águilas Doradas. La institución antioqueña tendrá que ganar cada uno de los juegos que le restan para aspirar por clasificar con 29 unidades, seguramente con una buena diferencia de gol.