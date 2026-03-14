Piden la salida de Diego Arias a pesar de la victoria ante Llaneros

Atlético Nacional logró una importante victoria 2-0 frente a Llaneros FC en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo verdolaga mostró solidez en defensa y eficacia en momentos clave para quedarse con tres puntos que lo consolidan en la parte alta de la tabla del campeonato.

A pesar del resultado que dejó como líder absoluto del 'verde paisa' con una considerable ventaja sobre Once Caldas en cuanto a puntos y goles, los hinchas no están del todo de acuerdo con las decisiones de Diego Arias, a lo cual respondió el estratega con justificaciones sobre el poco tiempo de recuperación y capacidad deportiva del rival.

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Hinchas de Nacional no están contentos con Diego Arias

El encuentro comenzó con intensidad por parte del conjunto local y con a penas a los dos minutos de juego, Nacional logró abrir el marcador gracias a un gol de Mateus Uribe. El mediocampista aprovechó una jugada rápida en el inicio del partido para vencer al arquero rival y adelantar al equipo antioqueño, lo que permitió que el conjunto verdolaga manejara el ritmo del compromiso desde los primeros minutos.

La escuadra 'verdolaga' demostró un buen juego ofensivo, pero en ocasiones se llegó a ver sometido por su rival, hecho que para los fanáticos no estaba bien tomando en cuenta que estaban jugando como locales contra un rival que no es de tan alto nivel.



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Los chiflidos comenzaron a llegar con el pasar de los minutos y las decisiones que se tomaron en el transcurso de los 90 minutos a pesar de la victoria. Frente a esta situación, Diego Arias dio la cara y se justificó con la falta de tiempo de recuperación y trabajo que han tenido, pero también por la calidad con la que juega el rival.

"Estábamos enfrentando un rival que nos quiere superar, que quería ganarnos el partido y era claro que no íbamos a dominar todo el partido. Hay momentos que debemos defender y en esa intensión el rival nos va a superar. Hay situaciones que hacen que el partido no se logre definir, la calidad del rival y situaciones que no se pudieron validar como el gol anulado de Alfredo, pero lo principal es entender por qué pasan las cosas y que el rival también se prepara de la mejor manera, no podemos dar por hecho de que cada partido vamos a ganarlo por mucha superioridad.

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Diego Arias habló de la revancha ante Millonarios

Atlético Nacional ahora tendrá un reto más difícil por delante, no solo si quiere mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones, sino porque es una especie de revancha tras lo sucedido en Copa Sudamericana.

Se enfrentará a Millonarios en el Estadio El Campín el martes 17 de marzo por el marco de la fecha 12 de la Liga Betplay y Diego Arias lo ve con buenos ojos para sacar un resultado positivo.

"La forma de encarar este partido será con todo el detalle posible para llegar lo mejor preparados al juego en cuestión de información y con toda la decisión de poder ganar el juego. Este es un club que quiere demostrar eso a todos los estadios a los que hemos ido, con la intención de llevar el partido hacia el lado nuestro y este juego que vamos a tener contra Millonarios tendrá esa intención".